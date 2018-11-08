Узбекские пограничники сыграли в мини-футбол с коллегами из стран ЦА

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сборные команды пограничных ведомств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также программного офиса ОБСЕ в Бишкеке приняли участие в турнире по мини-футболу под девизом "Пограничное содружество – спортивное единство".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Госпогранслужбы Кыргызстана Гульмиру Борубаеву.

По ее словам, турнир был проведен в рамках укрепления регионального пограничного сотрудничества с сопредельными республиками.

"В товарищеских матчах приняли участие сборные команды управления Комитета по охране государственной границы Узбекистана по восточному направлению, аппаратов пограничных представителей управления ГПС Кыргызской Республики по Баткенской области, управления погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области. В состязаниях впервые принимали участие сотрудники программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, который реализует проекты в пограничной сфере", - сказала Борубаева.

Как заявил в приветственном слове начальник главного штаба ГПС Кыргызстана Абдикарим Алимбаев, спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, не только соревнованием, но и силой, объединяющей народы.

"Уверен, что девиз нынешнего турнира послужит призывом всем нам для укрепления сотрудничества и совершенствования охраны совместных границ",- подчеркнул он.

По итогам турнира все сборные были награждены кубками, а лучшие игроки - грамотами и памятными призами.

Захватывающие футбольные поединки собрали много зрителей. Гульмира Борубаева отметила высокий позитивный настрой таких спортивных встреч и сообщила, что во время турнира представители органов местного самоуправления выразили желание провести подобные соревнования также и между жителями приграничных регионов трех государств.