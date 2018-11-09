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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Испания

Кроос или Роналду: кто запомнился болельщикам ЧМ-2018 на матчах в Сочи

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Голосование за самый запоминающийся момент сочинских матчей ЧМ-2018 проходило в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Футбольные болельщики назвали самым запоминающимся моментом матчей чемпионата мира - 2018, проходивших в Сочи, хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота команды Испании в матче группового этапа.

Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА), в нем приняли участие около 14 тысяч болельщиков.

Хет-трик Роналду в качестве самого яркого момента мундиаля выбрали 50% болельщиков, принявших участие в опросе.

На втором месте оказался гол немецкого полузащитника Тони Крооса, забитый на последних секундах матча со Швецией и позволивший Германии победить в этой игре со счетом 2:1. За него проголосовали 24% болельщиков. 

Третье место занял форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани с дублем в ворота Португалии в матче 1/8 финала. Он набрал 19% голосов.

Лишь 9% болельщиков выбрали самым запоминающимся моментом матчей в Сочи гол и результативную передачу перуанского нападающего Хосе Паоло Герреро в игре третьего тура группового этапа с Австралией.




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