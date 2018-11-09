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Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия

Равшана Ирматова пригласили на Кубок Азии

© Sputnik / Григорий Соколов
Спорт
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Помимо арбитров из Узбекистана на Кубок Азии приглашены судьи из еще 16 стран.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Азиатская футбольная конфедерация обнародовала список арбитров, помощников судей и других официальных лиц, приглашенных поработать на Кубке Азии, который стартует 5 января 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает Ассоциация футбола Узбекистана, в качестве главных судей на турнир приглашены узбекистанцы Равшан Ирматов, Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев, а также помощники арбитров Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов. Кроме того,  Фарход Абдуллаев назначен инструктором судей.

Помимо арбитров из Узбекистана на Кубок Азии приглашены судьи из Австралии, Бахрейна, Китая, Гонконга, Ирана, Ирака, Иордании, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Малайзии, Омана, Катара, Сингапура, Шри-Ланки и ОАЭ.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.

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