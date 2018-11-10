"Самый страшный кот в мире" поселился у Криштиану Роналду

Фотографиями нового домашнего любимца поделилась в своем аккаунте в Instagram девушка футболиста Джорджина Родригес

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Нападающий "Турина" и сборной Португалии Криштиану Роналду завел нового домашнего питомца - им стал лысый кот пород сфинкс.

Фотографиями домашнего любимца поделилась в своем аккаунте в Instagram девушка футболиста Джорджина Родригес.

По информации британского The Sun, животное обошлось футболисту в 2600 фунтов (3000 евро). Журналисты уже назвали нового питомца известного футболиста "самым страшным котом в мире".

В доме Криштиану Роналду до приобретения сфинкса уже жила одна кошка и четыре собаки.

Напомним, недавно футбольные болельщики назвали самым запоминающимся моментом матчей чемпионата мира - 2018, проходивших в Сочи, Роналду в ворота команды Испании в матче группового этапа.