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Туристы во время экскурсии

Узбекистан вводит безвизовый режим с семью странами

© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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Согласно указу президента республики, нововведения вступают в силу с 10 февраля и позволяют гражданам семи государств находиться на территории Узбекистана без визы в течение 30 дней

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан отменил визы для граждан семи государств: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Соответствующий указ подписал глава государства Шавкат Мирзиеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того с 10 февраля упрощается порядок оформления туристических виз для граждан еще 39 стран.

По данным МИД Узбекистана, в настоящий момент упрощенный порядок оформления туристических виз в течение двух дней действует для граждан одиннадцати стран Европы, Малайзии, Таиланда, Турции и Японии. Безвизовый режим установлен Узбекистаном со странами СНГ (кроме Таджикистана) и Грузией.

"Установить с 10 февраля 2018 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Государства Израиль, Республики Индонезия, Республики Корея, Малайзии, Республики Сингапур, Турецкой Республики и Японии", — говорится в тексте документа.

Безвизовый режим с указанной даты также установлен для членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в республику.

Туристы в Узбекистане
© Foto: Ольга Тальская
Узбекистан в 2018 году упростит визовые процедуры для ряда стран
Помимо этого, как анонсировалось ранее, для граждан 39 стран вводится упрощенный порядок оформления туристических виз. Среди государств в частности Австралия, Голландия, Индия, Китай, Канада, США. Саудовская Аравия, ОАЭ, Швеция.

Президент Узбекистана также поручил профильным министерствам и ведомствам ввести в эксплуатацию с 1 июля 2018 года систему выдачи электронных въездных виз, говорится в тексте документа.

В конце 2017 года в Узбекистане были упрощены требования для индивидуального и группового туризма. Разрабатывается программа религиозного туризма. В начале декабря в стране была введена единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней, на 30% снижена ее стоимость. Ранее туристическая виза выдавалась на семь или 15 дней.

Количество виз, выданных зарубежным туристам для посещения Узбекистана, в январе-сентябре 2017 года увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 96,752 тысячи.

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Теги:
Госкомтуризм, Шавкат Мирзиёев, Индонезия, Израиль, Турция, Япония, Южная Корея, Узбекистан, Туризм



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