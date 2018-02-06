В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты

Здания, которые нельзя будет снимать, будут обозначать специальными табличками

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Теперь в Узбекистане туристы смогут свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по развитию въездного туризма".

© Sputnik/ Vitaliy Ankov В Узбекистане повысят качество медобслуживания иностранных туристов

Ранее в республике без специального разрешения запрещалась съемка зданий, в которых размещаются административные учреждения, министерства и другие госорганы, а также ряда промышленных объектов. Под особым контролем в плане осуществления съемки находились воинские части и крупные флагманские предприятия.

Будет ли теперь распространяться это правило на подобные объекты, пока остается непонятным, так как в документе есть оговорка: исключением являются объекты, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели.

Постановление также предусматривает разработку порядка выдачи по заявкам Госкомтуризма, Министерства культуры и Национального агентства "Узбеккино" разрешения зарубежным творческим группам временно ввозить и использовать на территории республики беспилотные летательные аппараты, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана.