Узбекистан начнет продавать иностранцам золотые слитки

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время планируется узаконить продажу туристам золотых мерных слитков, сообщает корреспондент Sputnik.

В ближайшие два месяца в стране будет подготовлен проект правительственного решения, который не только разрешит продажу золотых слитков иностранцам, но и облегчит их вывоз за границу.

Также будет существенно упрошена процедура вывоза ювелирных изделий. Сегодня иностранцы могут вывозить из республики золотые изделия, предназначенные только для личного пользования и в ограниченных количествах.

"Сегодня один из главных трендов — это шопинг-туризм. Например, путешественники из Китая и Индии очень заинтересованы в поездках в те страны, где можно купить золото. Они очень этим интересуются. Это достаточно большой туристический поток. У представителей этих стран есть такая своеобразная традиция — покупать золотые изделия в ходе путешествий. Именно на них мы и рассчитываем", — отметил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его словам, в ближайшее время в Узбекистане будет налажена продажа золотых пластинок от 10 до 200 граммов. Чиновник уверен, что это принесет значительный доход государству, так как в розницу золото будет стоить значительно дороже, нежели чем крупные партии, которые сегодня поставляет за рубеж страна.

© Sputnik/ Александр Кондратюк На границе Узбекистана задержали партию золота на 1,5 миллиарда сумов

Параллельно будет идти и развитие ювелирной промышленности, которая пока находится в зачаточном состоянии. Узбекистан намерен уже к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов.

За три года выпуск изделий из серебра планируется увеличить в 6,2 раза — со 112 тысяч долларов в 2018 году до 760,5 тысячи долларов в 2020-м, а из золота — в 2,4 раза, с 16,4 миллиона долларов до 39,6 миллиона.

Особый акцент будет сделан на продвижении продукции за рубеж. В 2020 году планируется экспортировать ювелирные изделия почти на 14 миллионов долларов.

Основные объемы будут производиться на двух флагманах, которые введут в эксплуатацию в 2018-2019 году. Это ювелирные заводы на базе предприятия "Фонон" и "1-Заргарлик корхонаси". Для развития первого предприятия планируется привлечь известную южнокорейскую компанию Jemco, вторым займется местный банк "Асака".