Госкомтуризм объяснил, почему израильтяне едут в Узбекистан с патронами

Граждане Израиля неоднократно попадали в поле зрения сотрудников таможни и правоохранительных органов ташкентского аэропорта при досмотре личных вещей - гильзы или патроны в их багаже только в декабре прошлого года были обнаружены четыре раза

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на заседании Международного пресс-клуба объяснил, почему в багаже у туристов из Израиля часто находят гильзы от патронов, что становится причиной их задержания в аэропорту, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Напомним, что последний раз подобный инцидент произошел в воздушной гавани столицы в декабре прошлого года. В международном аэропорту Ташкента был задержан очередной израильтянин, в багаже которого обнаружили гильзу от патрона.

Пассажира, летевшего с семьей на экскурсию в Таиланд с пересадкой в Узбекистане, задержали. Запрещенный предмет был найден в его рюкзаке при проверке ручной клади на выходе из зоны полетов. В итоге после баллистической экспертизы интуриста было решено депортировать на родину. И это был уже четвертый подобный случай за месяц.

Frederic J. Brown / AFP Сотрудники ташкентского аэропорта остановили контрабанду боеприпасов

По словам Абдухакимова, израильтяне — одна из самых путешествующих наций в мире. Если население этой страны составляет около 6,8 миллиона, то 4 миллиона из них ежегодно выезжают как туристы. Причем, подчеркнул чиновник, богатые туристы.

Израильские путешественники, заметил он, ездят по миру с теми же рюкзаками, что берут с собой в армию и не заботятся выгребать оттуда все патроны, завалившиеся за подкладку.

"Все они (израильтяне) военнообязанные. Например, гражданин Израиля отправился на военную службу, пострелял там, какие-то гильзы у него остались, не подумал, взял рюкзак и полетел с ним… (путешествовать). На самом деле мы должны понимать, что это очень ценные для нас туристы, это богатые туристы, которые очень интересуются историей", — рассказал Абдухакимов.

При этом, отметил он, случаи провоза в багаже патронов, не редкость среди израильских туристов. Для профилактики узбекские власти ведут соответствующую разъяснительную работу с израильской стороной, в частности, с посольством. По мнению председателя Госкомтуризма, все эти случаи имели бытовой характер.