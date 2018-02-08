13:24 08 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Туристический автобус

В Самарканде в апреле запустят курсирование двухэтажных автобусов

© Commons.wikimedia/ Bekhruzbek Ochilov
Туризм
Получить короткую ссылку
30320

Подобные автобусы уже курсируют по Ташкенту, экскурсия по столице Узбекистана на двухэтажном транспорте длится два с половиной часа

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Самарканде в апреле этого года планируется запустить курсирование знаменитых даблдекеров, сообщает корреспондент Sputnik.

Туристы в Москве
© Sputnik/ Сергей Пятаков
В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты
Эта идея возникла после того, как подобные экскурсии хорошо зарекомендовали себя в Ташкенте. Сегодня "двухэтажная" экскурсия по столице длится два с половиной часа и охватывает главные достопримечательности города. Автобусы отходят каждые два часа от гостиницы "Узбекистан".

"Автобусы будут оснащены аудиогидом, который на восьми языках сможет рассказать туристам о главных достопримечательностях Самарканда, его тайнах и легендах. Кроме того, туристы узнают о традиционной самаркандской кухне, послушают национальные мотивы. В последующем курсирование даблдекеров, предоставляющих обзорно-экскурсионные поездки для туристов, будет налажено и в других городах республики", — отметил представитель Госкомтуризма.

Скорее всего, в качестве даблдекеров будет использоваться техника китайского производителя Higer, который не только является одним из мировых лидеров в производстве подобных автобусов, но и адаптировал их к условиям Узбекистана.

Туристы во время экскурсии
© Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Хуш келибсиз: Узбекистан отменил визы для граждан семи стран
Так, например, если в Европе аналогичные автобусы могут иметь высоту 4,3–4,4 метра, то нормативная база Узбекистана не позволяет им быть выше четырех метров.

Автобусы, сегодня используемые для экскурсий в Ташкенте, соответствуют всем международным нормам. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. Кроме того, в них предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями — есть специальные места для инвалидов-колясочников, а центральный вход оснащен подъемником и кнопкой сигнала для водителя.

Теги:
туристы, экскурсия, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма
    Глумление над памятью

    Правоохранительные органы Абхазии ищут вандалов, осквернивших еще не открытый мемориал погибшим защитникам республики.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

  • Русскоязычные СМИ Латвии
    Особое мнение

    Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.

  • Встреча Дали Грибаускайте с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    Тяжелое соседство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.

  • Юрий Московский
    Проходной балл

    Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    На такое дело не жалко!

    Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
На Филиппинах десятки машин расплющили бульдозером
На Филиппинах десятки дорогих машин раздавили бульдозером
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054