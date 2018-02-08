В Самарканде в апреле запустят курсирование двухэтажных автобусов

Подобные автобусы уже курсируют по Ташкенту, экскурсия по столице Узбекистана на двухэтажном транспорте длится два с половиной часа

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Самарканде в апреле этого года планируется запустить курсирование знаменитых даблдекеров, сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik/ Сергей Пятаков В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты

Эта идея возникла после того, как подобные экскурсии хорошо зарекомендовали себя в Ташкенте. Сегодня "двухэтажная" экскурсия по столице длится два с половиной часа и охватывает главные достопримечательности города. Автобусы отходят каждые два часа от гостиницы "Узбекистан".

"Автобусы будут оснащены аудиогидом, который на восьми языках сможет рассказать туристам о главных достопримечательностях Самарканда, его тайнах и легендах. Кроме того, туристы узнают о традиционной самаркандской кухне, послушают национальные мотивы. В последующем курсирование даблдекеров, предоставляющих обзорно-экскурсионные поездки для туристов, будет налажено и в других городах республики", — отметил представитель Госкомтуризма.

Скорее всего, в качестве даблдекеров будет использоваться техника китайского производителя Higer, который не только является одним из мировых лидеров в производстве подобных автобусов, но и адаптировал их к условиям Узбекистана.

Так, например, если в Европе аналогичные автобусы могут иметь высоту 4,3–4,4 метра, то нормативная база Узбекистана не позволяет им быть выше четырех метров.

Автобусы, сегодня используемые для экскурсий в Ташкенте, соответствуют всем международным нормам. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. Кроме того, в них предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями — есть специальные места для инвалидов-колясочников, а центральный вход оснащен подъемником и кнопкой сигнала для водителя.