В Самарканде в апреле запустят курсирование двухэтажных автобусов

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Самарканде в апреле этого года планируется запустить курсирование знаменитых даблдекеров, сообщает корреспондент Sputnik.
"Автобусы будут оснащены аудиогидом, который на восьми языках сможет рассказать туристам о главных достопримечательностях Самарканда, его тайнах и легендах. Кроме того, туристы узнают о традиционной самаркандской кухне, послушают национальные мотивы. В последующем курсирование даблдекеров, предоставляющих обзорно-экскурсионные поездки для туристов, будет налажено и в других городах республики", — отметил представитель Госкомтуризма.
Скорее всего, в качестве даблдекеров будет использоваться техника китайского производителя Higer, который не только является одним из мировых лидеров в производстве подобных автобусов, но и адаптировал их к условиям Узбекистана.
Автобусы, сегодня используемые для экскурсий в Ташкенте, соответствуют всем международным нормам. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. Кроме того, в них предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями — есть специальные места для инвалидов-колясочников, а центральный вход оснащен подъемником и кнопкой сигнала для водителя.