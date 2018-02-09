В Каракалпакстане туроператоры получат льготы от властей

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Каракалпакстане туроператоры в сфере экстремального туризма получат льготы от властей, сообщает ИА "Жахон".
Как пишет издание, с каждым годом растет число путешествующих в экстремальных условиях по плато Устюрт и территории Аральского моря в Республике Каракалпакстан.
Таким транспортным средствам будут выдаваться государственные регистрационные номерные знаки отдельных серий для использования исключительно на территории Каракалпакстана.
В результате этих льгот каракалпакские туроператоры теперь могут приобретать внедорожники (Jeep, Toyota и другие) для организации туров по территории Устюрта, Аральского моря и по другим местам экстремального туризма.