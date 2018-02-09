В Каракалпакстане туроператоры получат льготы от властей

В результате действия этих льгот каракалпакские туроператоры смогут приобретать внедорожники для организации туров по территории Устюрта, Аральского моря и по другим местам экстремального туризма

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Каракалпакстане туроператоры в сфере экстремального туризма получат льготы от властей, сообщает ИА "Жахон".

Как пишет издание, с каждым годом растет число путешествующих в экстремальных условиях по плато Устюрт и территории Аральского моря в Республике Каракалпакстан.

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"Туроператорам, зарегистрированным в Каракалпакстане, разрешено вносить таможенные платежи в размере 25 процентов от действующей ставки за ввозимые транспортные средства повышенной проходимости объемом двигателя не менее 2,4 литра с рассрочкой на 5 лет для организации экстремальных туров", — говорится в сообщении.

Таким транспортным средствам будут выдаваться государственные регистрационные номерные знаки отдельных серий для использования исключительно на территории Каракалпакстана.

В результате этих льгот каракалпакские туроператоры теперь могут приобретать внедорожники (Jeep, Toyota и другие) для организации туров по территории Устюрта, Аральского моря и по другим местам экстремального туризма.