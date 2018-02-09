Кудратходжаев: пора уходить от общения с туристами, как в советском ЦУМе

Улыбка должна стать визитной карточкой узбекистанцев, которые принимают гостей со всего мира, а в уровне обслуживания необходимо равняться на лидеров туристической отрасли

Больше улыбок и позитивного настроения должно быть при встрече гостей в Узбекистане, причем на всех уровнях, уверен глава Госкомтуризма Азиз Абудхакимов. С ним солидарен председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев, который призывает перенимать позитивный опыт у ведущих туристических стран.

"Все наши работники в сфере туризма, правоохранительные и таможенные органы, таксисты, персонал гостиниц и магазинов должны улыбаться нашим гостям, это очень важно", — заметил глава Госкомтуризма.

В свою очередь председатель пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев заметил, что Узбекистану стоило бы многому поучиться. Например у Турции.

"Смайлы — это очень важно. У нас есть такое, что все погружены в свои проблемы, не всегда приветливы. Зайдите в любой магазин, там девушка-продавщица порой даже с места не встанет. А если посмотреть, как, например, в той же Турции, так там сразу подойдут и спросят: "Гюри!?", мол, чем могу служить? А у нас нет такого, у нас как раньше в советском ЦУМе было, когда спросишь, сколько стоит, а тебе ответят — смотри, там все написано. От этого надо уходить", — заметил Кудратходжаев.

Для привлечения большего количества иностранных туристов Узбекистан ввел сразу несколько новых положений, начиная с установления безвизового режима с семью странами и упрощения порядка въезда еще для 39, и заканчивая мерами по удобству авиаперелетов и снятием ряда ограничений, например, на ввоз валюты или фотографирование различных объектов.