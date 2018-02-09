21:53 09 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов и глава пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев
Международный пресс-клуб

Кудратходжаев: пора уходить от общения с туристами, как в советском ЦУМе

Туризм
Получить короткую ссылку
13940

Улыбка должна стать визитной карточкой узбекистанцев, которые принимают гостей со всего мира, а в уровне обслуживания необходимо равняться на лидеров туристической отрасли

Больше улыбок и позитивного настроения должно быть при встрече гостей в Узбекистане, причем на всех уровнях, уверен глава Госкомтуризма Азиз Абудхакимов. С ним солидарен председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев, который призывает перенимать позитивный опыт у ведущих туристических стран.

Глава Государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
Международный пресс-клуб
Абдухакимов: в Узбекистане заработает горячая линия для туристов
"Все наши работники в сфере туризма, правоохранительные и таможенные органы, таксисты, персонал гостиниц и магазинов должны улыбаться нашим гостям, это очень важно", — заметил глава Госкомтуризма.

В свою очередь председатель пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев заметил, что Узбекистану стоило бы многому поучиться. Например у Турции.

"Смайлы — это очень важно. У нас есть такое, что все погружены в свои проблемы, не всегда приветливы. Зайдите в любой магазин, там девушка-продавщица порой даже с места не встанет. А если посмотреть, как, например, в той же Турции, так там сразу подойдут и спросят: "Гюри!?", мол, чем могу служить? А у нас нет такого, у нас как раньше в советском ЦУМе было, когда спросишь, сколько стоит, а тебе ответят — смотри, там все написано. От этого надо уходить", — заметил Кудратходжаев.

Для привлечения большего количества иностранных туристов Узбекистан ввел сразу несколько новых положений, начиная с установления безвизового режима с семью странами и упрощения порядка въезда еще для 39, и заканчивая мерами по удобству авиаперелетов и снятием ряда ограничений, например, на ввоз валюты или фотографирование различных объектов.

Теги:
Госкомтуризм, Азиз Абдухакимов, Узбекистан, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции в Баку
    Тема для разговора

    Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Цабал под огнем: как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов
    Боги войны

    На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.

  • Арестованный. Архивное фото.
    Век воли не видать!

    Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский визит

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
СПУТНИК_Пес-инвалид из Улан-Удэ нашел хозяйку и дом
Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054