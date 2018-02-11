Кусочек рая: Узбекистан готовится стать азиатской Меккой для туристов

Каково будущее туристической индустрии республики и способна ли она стать новым драйвером для национальной экономики, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Страна, 25 лет строившая барьеры на границах, всего за несколько месяцев открыла себя практически всему миру.

Узбекские власти серьезно озадачились увеличением туристического потока и превращением страны в своеобразную Мекку для всех любознательных путешественников.

Добро пожаловать или посторонних больше нет

Пожалуй, главным достижением в туризме для новой команды реформаторов, пришедших к власти вместе с Мирзиёевым, стал отказ от закрытости страны. Несмотря на кажущуюся выгоду, этот процесс шел достаточно сложно.

© Sputnik/ Сергей Пятаков В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты

Предыдущая администрация делала ставку на безопасность, при этом порой перегибая палку. Так, например, в стремлении защитить республику от нежеланных гостей спецслужбы, таможенники и дипломаты навыдумывали столько правил, что у нормального человека только при ознакомлении с ними возникало стойкое чувство тошноты.

Причем это касалось и собственных граждан, для которых были придуманы специальные выездные визы, выдаваемые Министерством внутренних дел. В общем "Большой брат" активно следил за тем, чтобы никто чужой не приехал из-за границы, а свои — не разбежались по другим странам.

К счастью, с приходом нового президента, ситуация изменилась. Правда и здесь пришлось пройти свои тернии к звездам. Казалось бы, в конце 2016 года власти наконец-то утвердили новый порядок, в рамках которого с 1 апреля 2017 года визовый режим полностью отменялся для туристов из 15 стран на срок не более 30 дней. Кроме того, "безвиз" должен был быть доступен еще для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.

Однако спустя месяц все перевернулось с ног на голову. Согласно новому указу главы государства, отмена виз для 27 стран, указанных выше, была отложена до 2021 года. Спустя полгода, в августе 2017-го, появился новый ориентир — была создана постоянно действующая рабочая группа по подготовке предложений о поэтапном облегчении визовых и регистрационных процедур.

Тогда показалось, что в дело снова вступили представители силового блока, которые будут затягивать этот процесс на долгие годы. Но у них не получилось — 10 февраля этого года был введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи государств — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

Конечно, эти страны были выбраны не случайно. Так, например, Турция и Южная Корея — одни из крупнейших инвесторов в экономику страны, представители этих стран уже давно обживают узбекский рынок. Путешественники из Индонезии и Малайзии формируют перспективный поток паломнического туризма, а из Японии, Израиля и Сингапура — познавательного.

Кроме того, Узбекистан с этого же времени упростил порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран, среди которых США, Китай, Индия, Австралия и другие. Он предусматривает оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая день приема документов, а также отмену требования предоставления в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица.

Еще один положительный момент — в стране с 1 мая 2018 года начнут выдачу краткосрочных виз иностранцам сроком на 72 часа. Для ускорения всех процедур досмотра узбекская сторона внедрит порядок краткосрочного контролируемого выхода иностранцев с такими визами за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.

Цена имеет значение

Туристы, приезжающие в Узбекистан, часто говорят о том, что готовы вернуться, но вот цены на перелеты и номера в гостиницах "кусаются". Действительно для европейца, например, дешевле слетать в Турцию или Таиланд, нежели насладиться красотами Самарканда или Бухары.

В республике это прекрасно понимают и намерены решать этот вопрос. Президент на днях разрешил Национальной авиакомпании продавать авиабилеты на международные рейсы по цене ниже себестоимости. Это должно произойти примерно через два месяца, когда Минфин утвердит механизм для этого процесса.

Также в перспективе стоимость перелетов может быть снижена за счет внедрения государственно-частного партнёрства при управлении аэропортами. Сегодня все они принадлежат государству и не только не приносят доходов, а являются убыточными. В России, например, управлением аэропортами занимаются частные компании, которые зарабатывают деньги не только на обслуживании самолетов, но и предоставлении пассажирам дополнительных услуг.

В ближайшие годы первый подобный эксперимент будет проведен и в Узбекистане. Частникам планируется передать аэропорт "Карши", внедрить там режим "открытого небо", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

Еще одна фишка — внедрение на бортах Национальной авиакомпании дополнительных оплачиваемых услуг. Это интернет, осуществление звонков и отправка СМС-сообщений в полете.

Для привлечения бережливых туристов запланирован и еще один подарок. "Узбекистон хаво йуллари" до конца февраля увеличит на 50% норму бесплатного провоза багажа при вылете из Узбекистана для пассажиров экономкласса. Сейчас она составляет 20 кг, и уже в марте должна быть увеличена до 30 кг.

Что касается регулирования цен на гостиничные номера, то Узбекистан не будет применять административные меры, а действовать рыночными механизмами. Например, предпринимателям, готовым строить новые гостиницы, предоставят льготные кредиты, а также таможенные льготы на ввоз необходимого оборудования. В результате появления большего числа игроков на рынке и обострения естественной конкуренции, считают власти, цены на номера в отелях снизятся.

Хлеба и зрелищ

Многие иностранные туристы привыкли не только путешествовать с комфортом, но и отдыхать по-настоящему. С этим в стране были определенные проблемы — иностранцам просто не куда было пойти, а те развлекательные учреждения, которые работали, закрывались в 23:00. Считанные единицы ресторанов работали до последнего клиента.

Теперь этот момент будет пересмотрен. Уже к концу февраля планируется разработать порядок, который разрешит различным развлекательным учреждениям работать до полуночи. Госкомтуризма и МВД должны разработать совместное решение, которое утвердит порядок и условия работы пунктов общественного питания, клубов, развлекательных заведений и других аналогичных учреждений до 00:00.

Кроме того, процесс выдачи лицензий на круглосуточную работу станет прозрачнее. В официальных источниках будут публиковать порядок и перечень развлекательных заведений и других аналогичных объектов с круглосуточным режимом работы. При этом по отношению к таким заведениям будут установлены определенные требования по наличию оперативной связи с органами внутренних дел.

© Sputnik/ Константин Чалабов Гуляют все: ресторанам и кафе разрешат работать дольше

Другой важный момент — практически отсутствие в городах страны зон с бесплатным Wi-Fi, к которому так привыкли те же европейцы. Для стимулирования бизнеса к их созданию власти предоставили ряд льгот и преференций.

Так, например, теперь у операторов, провайдеров и других хозяйствующих субъектов, занимающихся этой деятельностью, налогооблагаемая база, в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение интернет-трафика для развертывания Wi-Fi-зон.

Еще одна интересная фишка, приводившая в дикость всех иностранных туристов, — запрет на фотографирование и съемку большей часть общественных зданий. Милиция нещадно ловила нарушителей и заставляла удалять кадры. В ближайшее время все изменится, иностранцам даже разрешат снимать в святая всех святых — столичном метрополитене.

Будут "развлекать" туристов и банки. Они намерены предложить им прикупить золотые слитки, в качестве памяти об Узбекистане и хорошего капиталовложения. Также в стране в ближайшие месяцы упростят порядок вывоза золотых изделий за границу.

На каждого туриста — два охранника

Особое внимание будет уделено безопасности туристов и разрешению всех возникающих у них проблем. Так, например, до 1 марта 2018 года в стране появится специальный Call-центр под управлением частной компании для оказания оперативной помощи туристам с единым коротким общереспубликанским телефонным номером.

Кроме того, в стране полным ходом идет реализация программы "Безопасный туризм". Она включает в себя меры по оснащению объектов туристической инфраструктуры видеонаблюдением, подключению объектов, оказывающих туристические услуги и обеспечивающих безопасность иностранцев, к единой информационно-коммуникационной системе, формированию базы данных о туристах, посещающих области.

Свою роль призваны сыграть и правоохранители. В областных управлениях внутренних дел были созданы специальные должности — заместитель начальника по обеспечению безопасности туризма. Кроме того, в Ташкенте, а также в Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областях на патрулирование уже вышел "специальный патруль", вызвавший настоящий фурор в социальных сетях.

Сотрудники данного подразделения оснащены мобильными переводчиками, владеют несколькими иностранными языками и способны оказать любую необходимую помощь иностранному туристу.