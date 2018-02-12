В Бухаре туристам будут показывать театрализованные представления

Ранее подобные постановки стали показывать в Хиве, актеры воссоздавали эпизоды из жизни Хивинского хана

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Бухаре в древней крепости Арк туристам будут показывать театрализованные представления.

"Зрители станут свидетелями церемонии официального выхода Бухарского эмира, слушания им отчета военного министра о спокойствии в эмирате", — говорится в сообщении Госкомтуризма Республики Узбекистан.

© uzbektourism Госкомтуризм предлагает туристам погрузиться в эпоху Бухарского Эмирата

Кроме того, путешественники увидят, как эмир принимает послов из Византии, Афганистана, Франции и Ирана и развлекает гостей, устраивая для них небольшую концертную программу.

Ранее подобные постановки стали показывать в Хиве, актеры воссоздавали эпизоды из жизни Хивинского хана. В зимнем дворце Ичан-калы гости могут наблюдать официальный выход хана с соблюдением соответствующей церемонии, прием зарубежных послов из Ирана, Китая и России, в конце — небольшой концерт.