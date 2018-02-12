В России появится посол для продвижения туризма в Узбекистан

Для привлечения туристов в ряде стран мира, в том числе в Узбекистане, будут привлекаться на общественных началах "туристические послы"

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Для привлечения туристов в Узбекистан среди российских граждан в РФ появится общественный посол из числа известных персон, сообщил на брифинге в Москве посол республики Бахром Ашрафханов.

По его словам, согласно поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, будут приняты дополнительные меры и усилия для пропаганды туристического бренда страны за рубежом.

"Мы сейчас начинаем работу по поиску такого общественного посла, который будет пропагандировать турпоездки в Узбекистан среди Россиян, активно рассказывать о популярных направлениях отдыха и способствовать укреплению более тесных связей между странами по линии туризма. Думаю, таким послом может стать общественный или культурный деятель, возможно, кто-то из политики или, например, из мира искусства. Мы только начинаем эту работу, не исключаю, что кто-то сам изъявит такое желание", — пояснил Ашрафханов.

Кроме того, отметил глава узбекской дипмиссии в Москве, для продвижения туристического потенциала страны предприняты ряд мер со стороны различных ведомств в части упрощения визового режима, а также порядка аккредитации журналистов и творческих групп.

"Узбекистан ввел безвизовый режим с 7 странами и упрости порядок получения виз для граждан еще 39 государств. Кроме того, в ближайшее время визу можно будет оформить в электронном виде, подав документы из любой точки мира. Для съемочных и творческих групп, которые намерены рассказывать о красотах и традициях Узбекистана, также предусмотрен упрощенный порядок получения аккредитации, решение по которой будет приниматься всего за два дня", — добавил посол.

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

Приятным бонусов для журналистов и представителей российских туркомпаний, которые намерены расширять контакты с Узбекистаном в рекреационной деятельности, станут льготы на перелет. Ежегодно национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" будет выделять для таких пассажиров по 200 бесплатных авиабилетов.

По словам Бахрома Ашрафханова, все эти и другие меры, а всего подобных преобразований ожидается более пятидесяти, призваны сделать туризм одной из ключевых сфер узбекской экономики.

Согласно данным за 2017 год, Узбекистан посетили более 2,5 миллионов иностранных туристов, что на 24% превысило показатели 2016 года.