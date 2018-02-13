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Туристы в Узбекистане

В Ташкенте первым "безвизовым" туристам из Кореи и Японии вручили подарки

© Flickr/ Allan Grey
Туризм
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С 10 февраля Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Ташкент прилетели туристы из Японии и Кореи, которые стали первыми гостями из своих стран, прибывшими в Узбекистан без визы. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Напомним, с 10 февраля власти республики отменили визы для граждан семи стран: Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

Глава Госкомтуризма РУ Азиз Абдухакимов лично встретил в аэропорту узбекской столицы первых "безвизовых" туристов.

Руководитель комитета приветствовал путешественников на японском языке и вручил им подарки — сувениры и национальную одежду.

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Теги:
виза, Госкомтуризм, Япония, Южная Корея, Узбекистан, Туризм



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