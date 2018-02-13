UzAirways стала членом Ассоциации независимых туроператоров Британии

Членство в ассоциации позволит увеличить поток путешественников из Великобритании в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" вступила в Ассоциацию независимых туроператоров Великобритании.

"Это событие стало важным шагом в укреплении туристических связей между двумя странами и популяризации туристического потенциала Узбекистана на британском рынке туристических услуг", — говорится в сообщении перевозчика.

Как отмечает пресс-служба НАК, членство в данной ассоциации позволит продвигать бренд Uzbekistan Airways и туристический продукт страны, а также значительно увеличить поток путешественников из Великобритании в Узбекистан.