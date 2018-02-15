20:43 15 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Uzbekistan Airways впервые представила свои услуги на международной туристической выставке в Таиланде

"Узбекистон хаво йуллари" представила свои услуги на выставке в Таиланде

© UZBEKISTAN airways
Туризм
Получить короткую ссылку
8 0 0

Среди посетителей выставки Thai International Travel Fair - 2018 представители авиакомпании разыграли два бесплатных билета по маршруту Бангкок-Ташкент-Бангкок

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" впервые презентовала свои услуги на Thai International Travel Fair — 2018 в Бангкоке совместно с Консульством Республики Узбекистан в Королевстве Таиланда, сообщает пресс-служба НАК.

Стенд Uzbekistan Airways, оформленный тематическими баннерами с изображением символики Национальной авиакомпании и достопримечательностей Узбекистана, привлек внимание специалистов туриндустрии и любителей путешествовать. Национальная авиакомпания представила видеролики о своей деятельности и достопримечательностях Узбекистана, буклеты с расписанием рейсов авиакомпании и информацией об авиапарке, брошюры "10 Reasons to visit Uzbekistan" на английском и тайском языках, изделия народных промыслов, элементы национальной одежды, традиционные узбекские сладости и сухофрукты.

"В ходе выставки специалисты Национальной авиакомпании провели ряд переговоров с представителями международных туристических компаний и потенциальными партнерами в сфере продвижения воздушных перевозок, осуществляемых между Узбекистаном и Юго-Восточной Азией", — говорится в сообщении компании.

Среди посетителей выставки представители авиакомпании разыграли два бесплатных билета по маршруту Бангкок-Ташкент-Бангкок.

Uzbekistan Airways впервые представила свои услуги на международной туристической выставке в Таиланде
© UZBEKISTAN airways
"Uzbekistan Airways" впервые представила свои услуги на международной туристической выставке в Таиланде

В выставке Thai International Travel Fair — 2018 в Бангкоке участвовали свыше 1200 компаний стран Юго-восточной Азии, занятых в сфере туриндустрии. Это национальные и региональные туристические компании, престижные отели, курорты, авиаперевозчики, страховые компании, туристические агентства, поставщики туристического оборудования и другие. Посетителями выставки стали более 400 тысяч человек.

Теги:
Бангкок, Таиланд, Туризм, Воздушный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • IV встреча министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора
    Большой куш

    Реализация проекта Южного газового коридора сулит Азербайджану экономическую выгоду, но это – не главное.

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    Как не стыдно!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.

  • Страйкбол в поселке Бзыбта
    Удачный год

    Об успехах первого года деятельности военно-тактической федерации "НЕРС" рассказал президент организации Денис-Вуду Шашура.

  • Шаварш Кочарян. Заседание Правительства РА 09.03.2017
    Не преувеличивайте!

    Разговоры об угрозе американских санкций из-за военно-технического сотрудничества Армении с Россией преувеличены, считают в МИД республики.

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

  • Заседание парламента
    Нет доверия!

    Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры.

  • Статуя Евро у здания Европейского парламента
    На части разорваться

    Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.

  • Карантин в школе
    Тотальный карантин

    Во всех школах и детских садах Северной Осетии введен карантин, каждый пятый учащийся не ходит на уроки – в чем причина?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Исключенный ученик устроил стрельбу в школе во Флориде
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054