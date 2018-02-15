"Узбекистон хаво йуллари" представила свои услуги на выставке в Таиланде

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" впервые презентовала свои услуги на Thai International Travel Fair — 2018 в Бангкоке совместно с Консульством Республики Узбекистан в Королевстве Таиланда, сообщает пресс-служба НАК.

Стенд Uzbekistan Airways, оформленный тематическими баннерами с изображением символики Национальной авиакомпании и достопримечательностей Узбекистана, привлек внимание специалистов туриндустрии и любителей путешествовать. Национальная авиакомпания представила видеролики о своей деятельности и достопримечательностях Узбекистана, буклеты с расписанием рейсов авиакомпании и информацией об авиапарке, брошюры "10 Reasons to visit Uzbekistan" на английском и тайском языках, изделия народных промыслов, элементы национальной одежды, традиционные узбекские сладости и сухофрукты.

"В ходе выставки специалисты Национальной авиакомпании провели ряд переговоров с представителями международных туристических компаний и потенциальными партнерами в сфере продвижения воздушных перевозок, осуществляемых между Узбекистаном и Юго-Восточной Азией", — говорится в сообщении компании.

Среди посетителей выставки представители авиакомпании разыграли два бесплатных билета по маршруту Бангкок-Ташкент-Бангкок.

© UZBEKISTAN airways "Uzbekistan Airways" впервые представила свои услуги на международной туристической выставке в Таиланде

В выставке Thai International Travel Fair — 2018 в Бангкоке участвовали свыше 1200 компаний стран Юго-восточной Азии, занятых в сфере туриндустрии. Это национальные и региональные туристические компании, престижные отели, курорты, авиаперевозчики, страховые компании, туристические агентства, поставщики туристического оборудования и другие. Посетителями выставки стали более 400 тысяч человек.