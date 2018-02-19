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Туристы с экскурсоводом

Гиды со всего мира соберутся в Ташкенте на международный форум

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Туризм
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Международный форум гидов пройдет в рамках ежегодного празднования Всемирного дня экскурсоводов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте с 21 по 22 февраля пройдет второй Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ".

Участниками события станут свыше 120 национальных и международных гидов и экспертов.

Туристы в Узбекистане
© Flickr/ Allan Grey
В Узбекистане появится Ассоциация гидов
"Ключевая задача форума — наладить диалог между представителями стран, расположенных на трансконтинентальном маршруте "Шелковый путь", что позволит создать прочную основу для дальнейшего совместного сотрудничества", — пишет АН Podrobno.uz.

В рамках мероприятия пройдет Международная научно-практическая конференция, участниками которой станут представители частных организаций и госорганов в сфере туризма, культуры и музейной работы из Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Сербии, Турции, а также Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов.

В ходе пленарного заседания пройдет также церемония награждения гидов и музейных экскурсоводов, которые внесли неоценимый вклад в развитие туризма Узбекистана.

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Теги:
гид, экскурсия, Узбекистан, Туризм



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