Гиды со всего мира соберутся в Ташкенте на международный форум

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ташкенте с 21 по 22 февраля пройдет второй Международный форум гидов "Шелковый путь: сотрудничество без границ".

Участниками события станут свыше 120 национальных и международных гидов и экспертов.

© Flickr/ Allan Grey В Узбекистане появится Ассоциация гидов

"Ключевая задача форума — наладить диалог между представителями стран, расположенных на трансконтинентальном маршруте "Шелковый путь", что позволит создать прочную основу для дальнейшего совместного сотрудничества", — пишет АН Podrobno.uz

В рамках мероприятия пройдет Международная научно-практическая конференция, участниками которой станут представители частных организаций и госорганов в сфере туризма, культуры и музейной работы из Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Сербии, Турции, а также Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов.

В ходе пленарного заседания пройдет также церемония награждения гидов и музейных экскурсоводов, которые внесли неоценимый вклад в развитие туризма Узбекистана.