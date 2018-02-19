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Электромобили в Бухаре

В Бухаре появились первые электромобили для туристов

© uzbektourism.uz
Туризм
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Электромобили можно будет использовать в тех частях старого города, где запрещен проезд легковых автомобилей, уже создан специальный туристический маршрут по самым интересным местам

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Бухаре для удобства передвижения туристов запустили электромобили, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма.

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© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
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Первые две единицы экологичного транспорта уже завезены и функционируют, в ближайшее время планируется закупить еще десять.

Как сообщили в комитете, электромобили станут удобной альтернативой пешим прогулкам в тех частях старого города, где запрещен проезд легковых авто. Уже создан туристический маршрут по самым интересным объектам, который начинается от Ляби Хауза, затем проходит мимо Токи Сарафон, Токи Заргарон и через комплекс Пои Калон завершается у крепости Арк.

Отметим, что подобные проекты сегодня уже успешно функционируют в других двух исторических городах Узбекистана — Самарканде и Шахрисабзе. По оценке экспертов, электромобили быстро набирают популярность среди горожан и туристов, к тому же они экологичны.

Как считает профессор Самаркандского государственного университета А. Рахматуллаев, 75-80% загрязнений воздуха в городах принадлежат именно выхлопным газам, выделяемым автомобилями. На территории, где курсируют электрокары, воздух намного чище. Это делает прогулку более приятной и безопасной, а также не оказывает отрицательного влияния на исторические и археологические памятники.

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© uzbektourism.uz
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Напомним, что осенью прошлого года правительство Узбекистана утвердило постановление о строительстве в Бухаре суперсовременного туристического комплекса. Одним из спонсоров этого проекта выступил известный российский предприниматель и меценат Алишер Усманов.

Новая туристическая зона будет построена на участке земли в 10 гектаров, расположенном между улицей Гиждуван и культурно-просветительским комплексом "Кухна ва бокий Бухоро". На ее территории планируется возвести современные малоэтажные гостиницы, культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры, обеспечивающие условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.

Теги:
электромобиль, Туризм, Бухара, Узбекистан



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