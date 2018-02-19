С высоты птичьего полета: в Бухаре туристов будут катать на воздушном шаре

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В одном из центров туризма Узбекистана — древней Бухаре — запущена новая туристическая услуга — катание на воздушном шаре, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отметили в ведомстве, теперь подобное воздушное развлечение будет доступно каждому туристу. Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию туризма совместно с коммерческими банками и Федерацией аэронавтики Узбекистана.
Аэростаты будут подниматься на высоту около 100 метров и станут новым туристическим аттракционом. Все желающие, включая гостей города, смогут обозревать с высоты птичьего полета просторы древнего города на протяжении получаса. А это уникальная возможность сделать красивые фотографии и приятно провести время.
Первый полет на воздушном шаре был осуществлен осенью того же года в окрестностях Чарвакского водохранилища. В планах республики — участие в чемпионате Азии по воздухоплаванию 2018 или 2019 годов.