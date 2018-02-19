С высоты птичьего полета: в Бухаре туристов будут катать на воздушном шаре

Аэростаты будут подниматься на высоту около ста метров, первый полет был совершен осенью 2017 года в окрестностях Чарвакского водохранилища

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В одном из центров туризма Узбекистана — древней Бухаре — запущена новая туристическая услуга — катание на воздушном шаре, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По сообщению Госкомтуризма, первый запуск аэростата с туристами на борту уже успешно проведен. Во время полета над древним городом путешественники смогли сделать уникальные снимки.

Как отметили в ведомстве, теперь подобное воздушное развлечение будет доступно каждому туристу. Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию туризма совместно с коммерческими банками и Федерацией аэронавтики Узбекистана.

Аэростаты будут подниматься на высоту около 100 метров и станут новым туристическим аттракционом. Все желающие, включая гостей города, смогут обозревать с высоты птичьего полета просторы древнего города на протяжении получаса. А это уникальная возможность сделать красивые фотографии и приятно провести время.

© Flickr/ Ryan Wick В Узбекистане откроют парк астрономии и аэронавтики

Отметим, что в Узбекистан воздухоплавание пришло с момента создания в январе 2017 года Федерации аэронавтики. Аэростаты для республики изготавливаются на российском научно-производственном предприятии "РУСБАЛ".

Первый полет на воздушном шаре был осуществлен осенью того же года в окрестностях Чарвакского водохранилища. В планах республики — участие в чемпионате Азии по воздухоплаванию 2018 или 2019 годов.