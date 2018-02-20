Бесплатный Wi-Fi появится в историческом центре Бухары

На днях в Бухаре ввели еще одно новшество — для удобства передвижения туристов запустили электромобили

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Вся историческая часть Бухары будет покрыта бесплатной сетью Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков В Узбекистане появится больше зон с бесплатным Wi-Fi

"Уже имеются инвесторы, готовые внести свой вклад в улучшение инфраструктуры в туристическом центре Бухары, и реализации проекта дан старт", — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно указу президента от 3 февраля 2018 года № УП-5326 "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан" операторы, провайдеры и другие хозяйствующие субъекты, создавшие в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет, будут иметь возможность бесплатно установить в зоне покрытия рекламный баннер или растяжку площадью не более 18 квадратных метров без разрешения хокимията.