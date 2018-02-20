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Бухара. Улочка в старом городе

Бесплатный Wi-Fi появится в историческом центре Бухары

© sputnik /Антон Курилкин
Туризм
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На днях в Бухаре ввели еще одно новшество — для удобства передвижения туристов запустили электромобили

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Вся историческая часть Бухары будет покрыта бесплатной сетью Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Точки доступа Wi-Fi-интернета в публичных местах
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В Узбекистане появится больше зон с бесплатным Wi-Fi
"Уже имеются инвесторы, готовые внести свой вклад в улучшение инфраструктуры в туристическом центре Бухары, и реализации проекта дан старт", — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно указу президента от 3 февраля 2018 года № УП-5326 "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан" операторы, провайдеры и другие хозяйствующие субъекты, создавшие в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет, будут иметь возможность бесплатно установить в зоне покрытия рекламный баннер или растяжку площадью не более 18 квадратных метров без разрешения хокимията.

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Теги:
wi-fi, Интернет, Бухара, Туризм



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