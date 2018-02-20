21:38 20 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Туристы в Узбекистане

Россия подготовит кадры для туриндустрии Узбекистана

© Foto: Ольга Тальская
Туризм
Получить короткую ссылку
6210

Сегодня в республике ощущается дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях взаимодействия с туристами

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Казанский федеральный университет на днях подпишет меморандум о сотрудничестве с Республиканским центром по повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.

Туристы с экскурсоводом
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Гиды со всего мира соберутся в Ташкенте на международный форум
Подписание документа пройдет в рамках визита делегации российского учебного заведения в Ташкент. Меморандум предусматривает совместную подготовку и повышение квалификации кадров сферы туризма.

Казанский федеральный университет был выбран не случайно, здесь действуют одни их лучших в России кафедр туризма и гостиничного дела. Кроме того, в университете не только обучают практическим навыками, необходимым для работы в сфере, но и ведутся серьезные научные исследования в этом направлении.

Сегодня Узбекистан обладает значительным туристским потенциалом, не уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и величественных образцов неповторимой архитектуры.

Туристы в Бухаре
© Flickr / PRORobert Wilson
В России появится посол для привлечения туристов в Узбекистан
При этом в республике существует серьезный дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях взаимодействия с туристами, начиная от гидов и заканчивая гостиничными услугами.

Процесс подготовки специалистов для туристической отрасли в Узбекистане организован как в специализированных колледжах, так и вузах. Однако в большинстве случаев студенты получают лишь теоретические знания о том, как функционируют предприятия в сфере туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса. Планируется, что российский вуз поможет исправить данную ситуацию.

Теги:
кадры, Казань, Узбекистан, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бабушка
    Демографическая ловушка

    Почему резкий рост рождаемости в пятидесятых годах прошлого века и последующее его снижение серьезно ударят по госбюджету Армении в 2023 году?

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
На Олимпиаде в Корее предлагают отведать мороженое из чернил кальмара
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054