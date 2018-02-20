Россия подготовит кадры для туриндустрии Узбекистана

Сегодня в республике ощущается дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях взаимодействия с туристами

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Казанский федеральный университет на днях подпишет меморандум о сотрудничестве с Республиканским центром по повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере туризма, сообщает корреспондент Sputnik.

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Подписание документа пройдет в рамках визита делегации российского учебного заведения в Ташкент. Меморандум предусматривает совместную подготовку и повышение квалификации кадров сферы туризма.

Казанский федеральный университет был выбран не случайно, здесь действуют одни их лучших в России кафедр туризма и гостиничного дела. Кроме того, в университете не только обучают практическим навыками, необходимым для работы в сфере, но и ведутся серьезные научные исследования в этом направлении.

Сегодня Узбекистан обладает значительным туристским потенциалом, не уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и величественных образцов неповторимой архитектуры.

При этом в республике существует серьезный дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях взаимодействия с туристами, начиная от гидов и заканчивая гостиничными услугами.

Процесс подготовки специалистов для туристической отрасли в Узбекистане организован как в специализированных колледжах, так и вузах. Однако в большинстве случаев студенты получают лишь теоретические знания о том, как функционируют предприятия в сфере туризма, общественного питания и гостиничного бизнеса. Планируется, что российский вуз поможет исправить данную ситуацию.