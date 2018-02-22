В Узбекистане туристов избавят от проблем с регистрацией в милиции

Для удобства туристов планируется перевести систему регистрации полностью в электронный формат, а также возложить обязательства по регистрации на органы внутренних дел, гостиницы, медицинские учреждения, частные дома и представителей принимающей стороны.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет реализован комплекс мер по избавлению иностранных туристов от проблем с регистрацией в органах внутренних дел, сообщает корреспондент Sputnik.

Такое поручение дал Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного развитию туризма.

Сегодня в стране действует порядок, в соответствии с которым туристы должны регистрироваться по месту жительства в течение трех дней с момента приезда, что создает для них серьезные неудобства.

"Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать условия для него", — сказал Шавкат Мирзиёев.

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

Чтобы изменить ситуацию, планируется перевести систему регистрации полностью в электронный формат, а также возложить обязательства по регистрации на органы внутренних дел, гостиницы, медицинские учреждения, частные дома и других физических и юридических лиц, размещающих туристов, освободив их от этой заботы.

Кроме того, глава государства поручил завершить внедрение электронных виз в скорейшие сроки, реализовать меры по дальнейшему упрощению этой системы с изучением мирового опыта, а также последовательному облегчению порядка посещения нашей страны иностранными туристами.

Отметим, что в прошлом году Узбекистан посетило почти 2,7 миллиона туристов. При этом большую часть из них составили те, кто приезжает, чтобы увидеть родственников, лечиться, учиться, с коммерческими и иными целями.