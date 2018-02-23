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В Узбекистане запустят новый туристический телеканал

© Sputnik/Виктор Толочко
Туризм
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Глава государства отметил необходимость рекламирования инвестиционного, торгового и туристического потенциала Узбекистана под единым брендом

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется запустить новый международный телеканал с круглосуточным вещанием, главной задачей которого станет пропаганда туристического потенциала страны за рубежом, сообщает корреспондент Sputnik.

Такое распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного развитию туризма. Ответственными за создание нового канала стали Национальная телерадиокомпания Узбекистана, а также Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Туристы в Бухаре
© uzbektourism.uz
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Глава государства отметил необходимость рекламирования инвестиционного, торгового и туристического потенциала Узбекистана под единым брендом, координируя деятельность соответствующих структур.

Кроме того, заметил Мирзиёев, узбекским послам в иностранных государствах следует активнее продвигать Узбекистан и его национальные ценности, а помогать этому процессу должны и соотечественники за рубежом.

Ранее в Узбекистане с разной степенью успешности предпринимались попытки создания единого международного туристического телеканала. Правда все они были частными. Первой и, наверное, самой удачной ласточкой стал "Форум ТВ", который контролировала Гульнара Каримова.

Позже о своих амбиция по созданию подобного телеканала заявлял медиамагнат Равшанхон Джураев. В частности, на базе контролируемых им структур планировалось организовать международный телеканал UzReport World, вещающий на иностранных языках.

Кроме того, 1 мая прошлого года был официально запущен телеканал Caravan-TV, за которым стоял еще один медиамагнат Фирдавс Абдухаликов.

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Теги:
телеканал, Узбекистан, Туризм



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