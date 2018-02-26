В Узбекистане памятники архитектуры объединит билетная система

Система будет учитывать каждого гостя, который посетил объект, позволит приобрести билеты через интернет еще до приезда в Узбекистан, также появится единый абонемент, который будет действовать на все достопримечательности того или иного города

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан планирует внедрить единую билетную систему для памятников архитектуры и туристических объектов, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта инициатива сегодня обсуждается Госкомтуризма и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"Не секрет, что сегодня у туристов возникают определенные проблемы с билетами при посещении туристических объектов. Здесь не все прозрачно и хорошо. Туристы жалуются, что нет официального прейскуранта цен на вход. Часто им называют цены, завышенные в несколько раз", — отметил Sputnik заместитель председателя Госкомтуризма Шахрух Шорахметов.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в стране в ближайшее время начнется внедрение единой билетной системы, которая будет, в том числе, связана и с видеокамерами, расположенными рядом с архитектурными памятниками.

"Система будет учитывать каждого гостя, который посетил объект, считать сколько поступило денег от этого. Благодаря ей появится возможность приобрести билеты через интернет еще до приезда в Узбекистан, а также ввести единый абонентский билет, который будет действовать на все достопримечательности того или иного города", — рассказал собеседник.

Сегодня Узбекистан обладает значительным туристским потенциалом, не уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и величественных образцов неповторимой архитектуры.

В настоящее время в список Всемирного культурного наследия входят четыре материальных объекта — исторические центры Хивы, Бухары, Самарканда и Шахрисабза. Еще более 30 объектов находятся на стадии включения в этот список.