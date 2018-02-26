21:29 26 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Туристы в Бухаре

В Узбекистане памятники архитектуры объединит билетная система

© uzbektourism.uz
Туризм
Получить короткую ссылку
61 0 0

Система будет учитывать каждого гостя, который посетил объект, позволит приобрести билеты через интернет еще до приезда в Узбекистан, также появится единый абонемент, который будет действовать на все достопримечательности того или иного города

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан планирует внедрить единую билетную систему для памятников архитектуры и туристических объектов, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта инициатива сегодня обсуждается Госкомтуризма и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

"Не секрет, что сегодня у туристов возникают определенные проблемы с билетами при посещении туристических объектов. Здесь не все прозрачно и хорошо. Туристы жалуются, что нет официального прейскуранта цен на вход. Часто им называют цены, завышенные в несколько раз", — отметил Sputnik заместитель председателя Госкомтуризма Шахрух Шорахметов.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в стране в ближайшее время начнется внедрение единой билетной системы, которая будет, в том числе, связана и с видеокамерами, расположенными рядом с архитектурными памятниками.

"Система будет учитывать каждого гостя, который посетил объект, считать сколько поступило денег от этого. Благодаря ей появится возможность приобрести билеты через интернет еще до приезда в Узбекистан, а также ввести единый абонентский билет, который будет действовать на все достопримечательности того или иного города", — рассказал собеседник.

Сегодня Узбекистан обладает значительным туристским потенциалом, не уступающим по своей привлекательности самым лучшим в мире местам для отдыха и путешествий. В стране насчитывается более семи тысяч уникальных памятников истории и величественных образцов неповторимой архитектуры.

В настоящее время в список Всемирного культурного наследия входят четыре материальных объекта — исторические центры Хивы, Бухары, Самарканда и Шахрисабза. Еще более 30 объектов находятся на стадии включения в этот список.

Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Госкомтуризм, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нурлан Сабуров
    Плохая шутка

    Комика из Казахстана Нурлана Сабурова раскритиковали после того, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице во время выступления в российском Сургуте.

  • На пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула столкнулись пассажирский микроавтоавтобус и легковое авто марки Subaru Forester
    Ради безопасности

    Правительство Кыргызстана принимает меры для повышения безопасности на дорогах – теперь за смерти и травмы при ДТП будут карать перевозчиков.

  • Доски
    "Лесная" контрабанда

    В Таджикистане сотрудники Таможенной службы пересекли контрабанду лесоматериалов из России – груз ввезли с территории Кыргызстана.

  • Директор Института актуальной экономики Никита Исаев
    Под давлением

    Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.

  • Борщевик Сосновского, архивное фото
    Зеленый враг

    Полностью искоренить борщевик Сосновского в Минске столичные власти обещают к 2025 году – борьба с опасным растением идет уже не первый год.

  • 26 февраля Президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями силовых ведомств
    На страже порядка

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с силовиками по резонансным уголовным делам – о чем говорили и что решили?

  • Раскопки на территории школы в Ехегнадзоре
    Тут делали вино

    Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.

  • Денежные купюры
    Только для своих

    В Минфине Латвии посоветовали банкам перестать привлекать вклады иностранных клиентов: о том, зачем это делать – в материал Sputnik.

  • Витаутас Ландсбергис и Даля Грибаускайте на открытии мемориала в память о погибших 13 января 1991 года
    Президент и все, все, все

    Опубликован список сотрудников литовского КГБ, которые признались в сотрудничестве со спецслужбой - среди них и президент республики Даля Грибаускайте.

  • В Молдове изъяли наркотики стоимостью 5 миллионов евро
    Что за фрукт?

    В Молдове изъяли крупную партию наркотиков, спрятанных среди фруктов и овощей: стоимость контрабанды – пять миллионов евро. Что еще известно?

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравляет зрителей с праздником
    А потом пришли немцы…

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас неожиданно вспомнил про приход немецких войск в Таллинн сразу после объявления независимости республики.

  • АЛЬПИНИСТЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ И ЮОР ПОКОРИЛИ ПИК ВЛАДИКАВКАЗ
    На пике

    Военные альпинисты Министерства обороны России и Южной Осетии покорили пик Владикавказ к 100-летию со дня создания ГРУ.

  • Нурлан Сабуров
    Плохая шутка

    Комика из Казахстана Нурлана Сабурова раскритиковали после того, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице во время выступления в российском Сургуте.

  • На пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула столкнулись пассажирский микроавтоавтобус и легковое авто марки Subaru Forester
    Ради безопасности

    Правительство Кыргызстана принимает меры для повышения безопасности на дорогах – теперь за смерти и травмы при ДТП будут карать перевозчиков.

  • Доски
    "Лесная" контрабанда

    В Таджикистане сотрудники Таможенной службы пересекли контрабанду лесоматериалов из России – груз ввезли с территории Кыргызстана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Показ выпускников Лондонского университета искусств Central Saint Martins на Неделе моды в Лондоне
Ярко и роскошно: как прошла Неделя моды в Лондоне
СПУТНИК_Бои на подушках - профессиональный вид спорта в Японии
Разбить противника в пух: как в Японии проходят бои на подушках
Как граждане России могут проголосовать в Узбекистане
Выборы президента России: как отдать свой голос за границей

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054