Как в Ташкенте будут бороться с бомбилами возле аэропорта

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. На последнем видеоселекторном совещании, посвященном развитию туризма, Шавкат Мирзиёев постановил решить проблему бомбил возле столичного аэропорта.

По словам заместителя председателя Госкомтуризма Шахруха Шорахметова, сегодня в туристической отрасли еще много вопросов, которые нужно решать, и один из них — это, безусловно, качество обслуживания при выходе из аэропорта.

"Выходя за пределы воздушной гавани, туристы сталкиваются с проблемой отсутствия качественного обслуживания со стороны такси. В рамках протокола, который готовится по итогам прошедшего совещания, мы предлагаем ввести цивилизованные правила в этой сфере. Под этим понимается ряд вполне конкретных мер", — отметил собеседник.

Для начала, заметил Шорахметов, необходимо установить специальные информационные табло, с помощью которых любой прилетевший сможет без затруднений вызвать такси. Далее совместно с хокимиятом будет проведен тендер, чтобы определить перечень тех служб такси, которые соответствуют определенным требованиям для обслуживания туристов.

Также, по мнению собеседника, нужно будет ввести строгие правила для служб такси, которые пройдут отбор.

"Сейчас, если такси останавливается, то это не значит, что водитель обязательно отвезет туда, куда вам нужно. Все зависит только от его желания — захотел и поехал, не захотел — и человек вынужден искать другое авто. После планируемых изменений все встанет на свои места — такси будет обязано отвезти туда, куда скажет иностранный турист или вернувшийся из путешествия узбекистанец", — рассказал Шорахметов.

Другой важный момент, с которым предстоит разобраться, — появление прозрачной системы формирования стоимости поездки.

Еще одна интересная задумка Госкомтуризма заключается в том, чтобы оснастить водителей такси мобильным переводчиками или специальными программами, установленными в сотовых телефонах для перевода. При этом компании будут делать это только по собственному желанию.

Возможно в будущем и появление в стране международных брендов такси. Сегодня в мире, например, широко известны такие компании, как Gett, "Яндекс Такси" и Uber.

"Мы можем поработать с ведущими мировыми сервисами такси в рамках аренды автомобилей. К сожалению, в законодательстве сейчас содержатся требования, которые обязывают нотариально заверять сделку при аренде авто. Мы вместе с Министерством юстиции подготовили проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, предусматривающий отмену необходимости нотариального заверения аренды автомобиля, если он берется на срок до 30 дней", — отметил представитель Госкомтуризма.

Изменения в законодательстве, по мнению Шорахметова, позволят отечественным транспортным компаниям создавать службы аренды автомобилей. В этот сегмент и могут быть привлечены известные бренды.

Как заметил собеседник, пока конкретные переговоры с иностранными компаниями не ведутся, так как еще нет законодательных механизмов для формирования этого направления бизнеса. Только после принятия новых документов, считает собеседник, можно будет говорить о дальнейшем движении вперед.