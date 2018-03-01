Специальные сим-карты для туристов появятся уже в марте

С администрацией столичного аэропорта прорабатывается вопрос по выделению для операторов мобильной связи мест, где они могли бы предлагать эти сим-карты туристам

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Сотовые операторы Узбекистана начнут предлагать туристам специальные сим-карты уже в марте этого года, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, технологически система уже готова, осталось внести ряд изменений в законодательство.

"Очень важно предоставить для туристов услуги качественной и дешевой мобильной связи. В этом направлении прорабатывается вопрос предоставления специальных сим-карт для туристов и иностранных граждан без постоянной прописки в Узбекистане. Сегодня все уже технологически реализовано, операторы готовы выдавать сим-карты. Сейчас мы находимся в процессе внесения изменений в действующее законодательство, в марте намерены запустить эту инициативу", — отметил Умаров в рамках заседания международного пресс-клуба.

По его словам, также прорабатывается вопрос с администрацией столичного аэропорта по выделению мест для операторов мобильной связи, где они могли бы предлагать эти сим-карты туристам.

Для того чтобы приобрести симку, иностранному гражданину достаточно иметь при себе паспорт. Также дополнительно планируется предоставлять услуги аренды телефонов или мобильного роутера.

Первой компанией, разработавшей специальные тарифы для туристов, стала Uzmobile. Тариф рассчитан на 30 дней и включает в себя выгодный и удобный пакет, в который входят минуты общения и трафик для доступа в интернет. К сим-карте прилагается небольшой брелок, который можно повесить на ключи, чтобы в любой момент узнать свой номер мобильной связи.