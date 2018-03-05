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Пассажирский самолет в аэропорту Толмачево (Новосибирск)

"Узбекистон хаво йуллари" увеличит частоту рейсов Ташкент — Новосибирск

© Sputnik/ Александр Кряжев
Туризм
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Полеты будут осуществляться на комфортабельных авиалайнерах A-320 по четвергам и субботам

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 31 марта увеличит до двух раз в неделю частоту прямых рейсов по маршруту Ташкент — Новосибирск, сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных авиалайнерах A-320 по четвергам и субботам.

Как сообщалось ранее, авиакомпания планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза по сравнению с 2016 годом — до 3,3 миллиона человек — за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения числа чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Новосибирск, Воздушный транспорт



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