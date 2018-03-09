Визы в страны Прибалтики и Швейцарию узбекистанцам выдаст единый центр

Начиная с 16 марта 2018 года заявки на визу в Латвию, Эстонию, Литву и Швейцарию необходимо будет подавать в визовом центре VFS Global, расположенном в центре Ташкента

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Посольство Латвии заключило соглашение с компанией VFS Global о предоставлении услуг аутсорсинга на территории Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Теперь, начиная с 16 марта 2018 года, заявки на визу в Латвию, Эстонию, Литву и Швейцарию необходимо будет подавать в визовом центре VFS Global, расположенном в центре Ташкента.

"Предварительную запись на получение краткосрочных виз для поездок в эти страны центр будет осуществлять по рабочим дням с 08:30 до 15:30 по номеру 2342158. Также все желающие по этому же номеру могут получить необходимую дополнительную информацию, связанную с подачей заявок и получением визы", — отметили в посольстве.

Посольство рассчитывает, что с началом работы данного центра будут обеспечены более комфортные условия для узбекистанцев, желающих получить краткосрочные шенгенские визы для поездок в Латвию, Литву, Эстонию и Швейцарию.

Визовые заявления, поданные через компанию, будут рассматриваться Консульским отделом в течение 15 суток со дня получения. В случае необходимости проведения дополнительной проверки, этот срок может быть продлен до 30 дней.

При этом тариф за услуги компании составит от 24 до 25 евро за один паспорт. Оплата производится по безналичному расчету в национальной валюте Узбекистана при помощи пластиковых карт.