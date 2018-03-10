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Левитириющий ученый

Бухара продолжает удивлять: туристы увидят "летающего" ученого

© Госкомтуризма РУЗ
Туризм
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Для привлечения в республику большего числа гостей Госкомтуризм предлагает показывать больше туристических аттракционов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Бухаре появился левитирующий ученый (аллома), сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Напомним, ранее по инициативе Госкомтуризма в старой части Бухары появился развлекательный шоу-проект — левитирующий дервиш, — который вызвал волну интереса к региону среди туристов и самих узбекистанцев.

В Бухаре появился левитирующий дервиш
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Гравитация? Не слышали: в Бухаре появился левитирующий дервиш
"Успех аттракционов показывает, что интерактивные развлечения, расположенные по пути следования туристических маршрутов, положительно сказываются на общем впечатлении от путешествия. Поэтому Госкомтуризм рекомендует создавать больше разноплановых развлечений для туристов", — говорится в сообщении ведомства.

В дальнейшем подобные проекты будут реализованы и в других популярных туристических городах. К слову, это могут быть не только дервиши, но и другие персонажи, отражающие национальный колорит: маскарабозы (клоуны), караванщики или даже персонажи популярных сказок, например, Ходжа Насреддин, который известен по всему миру.

(Примечание редакции: левитация — преодоление гравитации без дополнительных приспособлений, при котором субъект или объект парит в пространстве, не касаясь какой-либо поверхности).

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Теги:
Бухара, Узбекистан, Туризм



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