Бухара продолжает удивлять: туристы увидят "летающего" ученого

Для привлечения в республику большего числа гостей Госкомтуризм предлагает показывать больше туристических аттракционов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Бухаре появился левитирующий ученый (аллома), сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Напомним, ранее по инициативе Госкомтуризма в старой части Бухары появился развлекательный шоу-проект — левитирующий дервиш, — который вызвал волну интереса к региону среди туристов и самих узбекистанцев.

"Успех аттракционов показывает, что интерактивные развлечения, расположенные по пути следования туристических маршрутов, положительно сказываются на общем впечатлении от путешествия. Поэтому Госкомтуризм рекомендует создавать больше разноплановых развлечений для туристов", — говорится в сообщении ведомства.

В дальнейшем подобные проекты будут реализованы и в других популярных туристических городах. К слову, это могут быть не только дервиши, но и другие персонажи, отражающие национальный колорит: маскарабозы (клоуны), караванщики или даже персонажи популярных сказок, например, Ходжа Насреддин, который известен по всему миру.

(Примечание редакции: левитация — преодоление гравитации без дополнительных приспособлений, при котором субъект или объект парит в пространстве, не касаясь какой-либо поверхности).