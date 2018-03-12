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Город Термез

Сеул исключил Термез из числа опасных мест для туризма

© Behruz Karimov
Туризм
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Данное решение МИД Южной Кореи принял 2 марта, раньше регион считали опасным из-за близости к Афганистану

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. МИД Южной Кореи исключил Термез — областной центр Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном, — из списка регионов, опасных для посещения южнокорейскими туристами, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета по туризму республики.

"Благодаря работе Госкомтуризма Узбекистана Сурхандарьинскую область и Термез исключили из списка потенциально опасных дестинаций для визита корейских граждан. До этого регион входил в зону повышенного риска и не рекомендовался для посещения", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, МИД Южной Кореи принял данное решение 2 марта. "Это позволит заинтересовать в посещении Узбекистана тысячи туристов из Кореи, а также будет способствовать развитию сотрудничества в областях экономики, туризма и культуры между странами", — отметили в госкомитете. В частности, Сурхандарьинской области можно посетить древние памятники буддизма, которые вызывают интерес у его последователей в Южной Корее.

Тель-Авив
© Sputnik/ И. Носов
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Посол Южной Кореи в Узбекистане Квон Ен-У посетил Термез, где ознакомился с работой по развитию туристической инфраструктуры в регионе, а также "с деятельностью туристической полиции и концепцией безопасного туризма, которая успешно реализована в нескольких туристических центрах республики", добавили в Госкомтуризма.

В августе 2017 года правительство Узбекистана утвердило программу мер по развитию туризма на 2018-2019 год в стране. В частности, предусмотрено к августу 2018 года начать в Термезе строительство мемориального комплекса буддизма с японским садом площадью до одного гектара. В апреле 2002 года в Узбекистане отметили 2500-летие Термеза. По мнению ученых, Термез в древности был одним из центров буддизма, откуда это учение распространилось в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Теги:
Туризм, Термез, Южная Корея, Узбекистан



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