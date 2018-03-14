Не пловом единым: чем Узбекистан привлекал туристов на MITT-2018

В этот раз Узбекистан решил доказывать свою привлекательность для туристов не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями, которые придутся по душе и туристам, и туркомпаниям.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik, Антон Курилкин. Серьезный подход и никаких кулинарных излишеств — на Московской международной туристической выставке (MITT) в этом году Узбекистан сделал ставку на минимум развлечений для публики и максимум информации.

Пиво и танцы

На входе в огромный зал Экспоцентра, где в 25-й раз проходит MITT, расположился стенд Португалии. Молодой человек, подобно таксисту в аэропортах, приговаривал: "Португалия, кому интересна Португалия". Впрочем, самое западное государство Европы почти никого не привлекало, и поток посетителей устремлялся дальше.

Барселона и Мадрид развернули на выставке войну смыслов. В центре зала разместился стенд мятежной части Испании под вывеской "Каталония — Барселона и не только".

Sputnik Выставка "Mitt" в Москве

Испанцы в свою очередь установили вывеску с надписью "Испания — это часть тебя". На фоне стремления Каталонии отделиться такая поддевка выглядела забавно.

Большинство стран и регионов, которые приехали на выставку, традиционно заманивали посетителей угощениями: на стенде Чехии наливали пиво, кто-то установил огромные тарелки с конфетками, а в павильоне Сочи молодой человек, одетый в стиле Майкла Джексона, делал сладкую вату под хиты короля поп-музыки.

Хай-тек вместо юрт

Несмотря на общую хаотичность расположения стран, Центрально-Азиатский регион был представлен компактно: стенды Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана расположились на выставке рядом.

Sputnik Выставка "Mitt" в Москве

Стоит отметить, что гости из ЦА в этот раз практически отказались от национального колорита — на стенде Кыргызстана вместо юрты были обычные стойки, а Казахстан сделал ставку на экстрим, а точнее на горнолыжный спорт: всем желающим предлагали сделать селфи с горным велосипедом и сноубордом. Тем, кто наберет в Instagram больше всех лайков под снимком, обещали двухдневный тур в Астану.

Узбекистан, в прошлом году угощавший всех пловом и развлекавший песнями и танцами, на этот раз сделал ставку на информативность и простоту, зато вместо артистов в Москву приехало гораздо больше представителей туриндустрии.

"Выставка замечательная. Поток в этом году не меньше, даже немного больше", — рассказала Sputnik Узбекистан представитель ташкентской туркомпании Marco Polo Алиса Коноваленко.

Sputnik Выставка "Mitt" в Москве

Она добавила, что в том числе благодаря подобным выставкам интерес россиян к Узбекистану неуклонно растет, хотя и не такими темпами, как хотелось бы.

Туристов все больше привлекает Центральная Азия в целом и Узбекистан в частности, добавила в свою очередь представитель компании Ulysse Tour Наталья Авазова.

"Очень сильно возросло число запросов. В основном интересуются Великим шелковым путем… Также есть запрос на авторские туры", — уточнила она.

Кроме того, заметила гостья из Узбекистана, в республике сейчас стало намного комфортнее отдыхать и работать как самим туристам, так и туроператорам, для которых создаются все условия.

Деловой подход

Необычный продукт представила на выставке национальная авиакомпания Узбекистана — помимо презентации услуг по полетам непосредственно в Узбекистан сотрудники UzAirways консультировали посетителей по вопросам стыковочных рейсов и грузовых перевозок. Впрочем, рассказать о работе и впечатлениях о выставке сотрудники отказались, сославшись на недостаток полномочий. Однако, судя по плотному потоку посетителей вокруг стойки национального авиаперевозчика, интерес к стране сейчас огромный.

Sputnik Стенд Узбекистана на выставке "Mitt" в Москве

Несмотря на деловой характер участия Узбекистана в нынешней туристической выставке, стоит добавить, что этой сфере экономики республика теперь уделяет огромное внимание, особенно на российском направлении. Неслучайно одно из направлений, которое в рамках своих полномочий должен курировать посол Узбекистана в Москве Бахром Аашрафханов, — это как раз туризм.

Кроме того, в эти же дни делегация Узбектуризма представит рекреационный потенциал страны в Северной столице Узбекистана, где также пройдет торжественное открытие консульства этой страны.

Еще одно нововведение в сфере туризма, помимо множества упрощений визового режима и пограничного контроля, это учреждение в России и ряде других стран должности почетного посла по туризму. В России пока такая фигура не найдена, но это скорее дело времени.

Да и выставка только началась, так что гостеприимные узбеки вполне могут порадовать московских посетителей своим гастрономическим чудом, после которого уже невозможно будет отказаться от поездки в эту страну.