17:34 14 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан

Узбекистан и Казахстан намерены выдавать мультивизы иностранным туристам

CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Туризм
Получить короткую ссылку
99 0 0

Путешественники, приехавшие в Казахстан или Узбекистан, смогут посетить по этой визе оба государства

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены заключить соглашение о введении туристических мультивиз, которые позволят иностранцам посещать оба государства, заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

В Астане в среду, 14 марта, проходит заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном.

"Сейчас мы договариваемся, чтобы визы для туристов, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны в Казахстане, а те, кто приехал в Казахстан, могли с казахстанской визой посетить Узбекистан", — рассказал Sputnik Казахстан Мухамедиулы после заседания.

Министр добавил, что нередко иностранные туристы, которые приезжают в Казахстан, проявляют интерес и желание посетить исторические достопримечательности Узбекистана, а те, кто приезжают в Узбекистан, хотят посетить мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи в Туркестане и Астану.

Теперь две страны должны подписать соглашение и выпустить постановление правительства.

Текущий, 2018 год в Казахстане объявлен Годом Узбекистана. В рамках этого в Казахстане запланировано проведение более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма и культурно-гуманитарной области.

По теме

Бухара продолжает удивлять: туристы увидят "летающего" ученого
В Узбекистане памятники архитектуры объединит билетная система
В Ташкент прилетели первые "безвизовые" туристы из Сингапура и Малайзии
Теги:
мультивиза, виза, Казахстан, Узбекистан, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Военнослужащий с ноутбуком, архивное фото
    Хакеру назло

    Белорусские и российские специалисты разрабатывают персональный компьютер, который будет оснащен защитой от кибершпионажа.

  • Юбилейный концерт ансамбля Амцабз
    Танец открытия

    Ансамбль абхазского танца "Амцабз" победил в Открытом Кубке Москвы и теперь поборется за право открытия первого матча Чемпионата мира в Ростове.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

  • Социологический опрос
    Нет и нет

    Большинство граждан Молдовы выступает против идеи объединения с Румынией и переименования государственного языка с молдавского на румынский.

  • Депутат Европарламента Яна Тоом
    Неинтересный шпион

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Стенд Узбекистана на выставке MITT в Москве
Туристические тренды на выставке MITT в Москве
Ветеринары выхаживают гималайского медвежонка
Первые шаги подкинутого к дверям охотнадзора в Приморье медвежонка
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054