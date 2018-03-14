Узбекистан и Казахстан намерены выдавать мультивизы иностранным туристам

Путешественники, приехавшие в Казахстан или Узбекистан, смогут посетить по этой визе оба государства

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены заключить соглашение о введении туристических мультивиз, которые позволят иностранцам посещать оба государства, заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

В Астане в среду, 14 марта, проходит заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном.

"Сейчас мы договариваемся, чтобы визы для туристов, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны в Казахстане, а те, кто приехал в Казахстан, могли с казахстанской визой посетить Узбекистан", — рассказал Sputnik Казахстан Мухамедиулы после заседания.

Министр добавил, что нередко иностранные туристы, которые приезжают в Казахстан, проявляют интерес и желание посетить исторические достопримечательности Узбекистана, а те, кто приезжают в Узбекистан, хотят посетить мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи в Туркестане и Астану.

Теперь две страны должны подписать соглашение и выпустить постановление правительства.

Текущий, 2018 год в Казахстане объявлен Годом Узбекистана. В рамках этого в Казахстане запланировано проведение более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма и культурно-гуманитарной области.