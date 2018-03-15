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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Посол Узбекистана: наша цель - занять первое место в мировой туриндустрии

Sputnik
Туризм
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Бахром Ашрафханов назвал среди необходимых условий для достижения цели богатые природные и климатические ресурсы, а также историческое наследие

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана поставили своей целью занять одно из лидирующих мест в мировой туристической индустрии, заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов на презентации туристического потенциала страны в посольстве.

"Цель для Узбекистана сейчас — завоевание одной из лидирующих позиций в современной туристической индустрии. Для этого в Узбекистане имеются все необходимые условия и ресурсы", — заявил посол.

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Среди таких факторов он назвал богатые природные и климатические ресурсы, современную туристическую инфраструктуру, а также наличие богатейшего культурного и исторического наследия — "более 7 тысяч архитектурных и археологических памятников", отметил посол, пишет РИА Новости.

По его словам, в этой связи власти Узбекистана предпринимают "беспрецедентные шаги для стимулирования больших инвестиций в туристическую инфраструктуру и туристическую индустрию".

Также посол отметил, что "российский турист для нас является стратегическим, и мы уделяем большое внимание для его привлечения".

Теги:
Туризм, Посол, Бахром Ашрафханов, Узбекистан



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  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
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