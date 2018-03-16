Турпоток в Узбекистан за январь-февраль вырос на 65 процентов

В Узбекистане рассчитывают на увеличение числа туристов в 2018 году до четырех миллионов человек

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Туристический поток в Узбекистан растет, за январь-февраль этого года страну посетило на 65% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, заявил зампредседателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Шахрух Шарахметов.

"Туристический поток сейчас растет примерно на 30 процентов в год — в 2017 году страну посетило три миллиона туристов, это на 30% больше, чем в 2016 году. Больше двух миллионов из них — наши соседи, еще 120 тысяч — россияне. Если рост сохранится, то в этом году можно рассчитывать на четыре миллиона туристов. Только за январь-февраль рост составил 65% к январю-февралю прошлого года", — рассказал Шарахметов на презентации туристической отрасли в Посольстве Узбекистана в Москве.

По его словам, в среднем турист в Узбекистане проводит около трех дней.