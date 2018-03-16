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Узбекистан намерен принять 180 тысяч туристов из России в 2018 году

AP Photo / Apichart Weerawong
Туризм
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Зампредседателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Шахрух Шарахметов отметил, что для развития туристической отрасли планируется создать собственные авиакомпании-лоукоcтеры

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан принял в 2017 году 120 тысяч туристов из России, а в 2018 году рассчитывает встретить 180 тысяч российских путешественников, заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

"Мы настроены на развитие туризма, инфраструктуры… В 2017 году из России мы привлекли 120 тысяч (туристов. — Ред.), в этом году у нас амбициозный план — довести это количество до 180 тысяч… Российские люди очень любят путешествовать, и мы хотим открыть Узбекистан для российских туристов", — заявил Ашрафханов на презентации туристической отрасли страны в Посольстве Узбекистана в Москве.

Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr/ Dan Nevill
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Как пишет РИА Новости, в ходе мероприятия зампредседателя Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Шахрух Шарахметов отметил, что для развития туристической отрасли планируется создать собственные авиакомпании-лоукоcтеры.

"Мы хотим создать лоукоcтеры в нашей стране. Уже началась разработка стратегии… Будет ли это национальная компания, будет ли это европейский лоукостер — это решится со временем, но сейчас мы работаем над тем, чтобы привлечь лоукостеры в нашу страну", — заявил Шарахметов.

Всего в 2017 году Узбекистан посетили три миллиона туристов.

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Теги:
лоукостер, туристы, Узбекистан, Россия



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