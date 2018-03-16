Узбекистан и Казахстан создадут в этом году единый туристический продукт

Совместные маршруты позволят увеличить количество туристов в два раза в ближайшие год-два, полагает председатель правления национальной компании Kazakh Tourism Рашид Кузембаев

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Казахстан и Узбекистан планируют запустить единый туристический продукт, в рамках которого путешественники смогут за одну поездку посетить обе страны, сообщает Sputnik Казахстан.

Председатель правления национальной компании Kazakh Tourism Рашид Кузембаев, заявил на первом казахстанско-узбекистанском туристическом форуме, что общая задача — объединить богатую и разнообразную культуру двух народов с имеющимся потенциалом эко-туризма.

"Для нас важно создавать совместные турпродукты, брендировать и продвигать их. Мы говорим: две страны — один туристический продукт. Тем самым мы условно повышаем ценность нашего турпродукта в два раза", — сказал Кузембаев.

Он отметил, в разгар туристического сезона загрузка в отелях и гостевых домах Узбекистана достигает 85-90%. В Казахстане загрузка составляет от 25 до 30%, в горячий сезон 60-70%.

"Если мы будем предлагать совместные маршруты, то, думаю, количество зарубежных туристов может вырасти в два раза в ближайшие год-два", — подчеркнул он.

По планам разработчиков, в Казахстане тур охватит Туркестан, Алматы, Шымкент, Тараз, городища Сауран и Отырар, Сайрам-Угамский, Аксу-Жабаглинский и Иле-Алатауский национальные парки, урочище Тамгалы тас. В узбекскую часть туров войдут Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент.

Стоимость подобных туров, включающих маршрут Алматы — Ташкент — Бухара — Самарканд, будет варьироваться в пределах 500 долларов.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил о планах по внедрению мультивиз для туристов между Казахстаном и Узбекистаном и, по заверениям главы нацкомпании, первые результаты в этом направлении будут в течение этого года.