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Туристы знакомятся с культурным наследием Узбекистана

Узбекистан вошел в топ-40 стран у путешественников из России в 2017 году

© Flickr/ Ramón
Туризм
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Узбекистан занял 39-е место по числу зарубежных туристических поездок из России

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года.

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По данным ТурСтата, количество выездных поездок из России в Узбекистан выросло на 22% — до 120 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло в прошлом году на 25% — до 40 миллионов.

Узбекистан занял 39-е место по числу зарубежных турпоездок из России.

Самой популярной страной у российских туристов с 4,5 миллиона поездок в прошлом году стала Турция.

Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из РФ посетили 47 тысяч раз.

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Теги:
туристы, Туризм, Узбекистан, Россия



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