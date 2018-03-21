Узбекистан вошел в топ-40 стран у путешественников из России в 2017 году

Узбекистан занял 39-е место по числу зарубежных туристических поездок из России

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года.

По данным ТурСтата , количество выездных поездок из России в Узбекистан выросло на 22% — до 120 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло в прошлом году на 25% — до 40 миллионов.

Узбекистан занял 39-е место по числу зарубежных турпоездок из России.

Самой популярной страной у российских туристов с 4,5 миллиона поездок в прошлом году стала Турция.

Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из РФ посетили 47 тысяч раз.