Долгожданные гости: в Душанбе прибыли первые туристы из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе встретили группу из 15 туристов, приехавших из Узбекистана, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.
"В Таджикистан прибыла первая группа туристов из соседней и всеми нами уважаемой братской Республики Узбекистан. Добро пожаловать в Таджикистан!", — говорится в сообщении.
Приехавших в таджикскую столицу гостей встретили хлебом-солью, пишет Sputnik Таджикистан.
Накануне вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.
Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.