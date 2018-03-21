Долгожданные гости: в Душанбе прибыли первые туристы из Узбекистана

Группу из 15 человек в душанбинском аэропорту хлебом-солью встретили представители туристических компаний Таджикистана

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе встретили группу из 15 туристов, приехавших из Узбекистана, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.

"В Таджикистан прибыла первая группа туристов из соседней и всеми нами уважаемой братской Республики Узбекистан. Добро пожаловать в Таджикистан!", — говорится в сообщении.

Приехавших в таджикскую столицу гостей встретили хлебом-солью, пишет Sputnik Таджикистан.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Парламент Таджикистана ратифицировал отмену виз с Узбекистаном

На площади "Дусти" у памятника Исмоили Сомони представители туркомпаний провели акцию "Салом, Таджикистан", в ходе которой рассказали о своих услугах, которые помогут сделать поездку или отдых еще более приятными, комфортными и незабываемыми.

Накануне вступило в силу межправительственное соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.