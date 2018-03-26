Самарканд занял шестое место в рейтинге самых красивых мест планеты

Всего в рейтинге, составленном порталом Skyscanner, 15 позиций, которые наиболее всего подходят для фотосъемок

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Эксперты австралийской версии портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест планеты.

По мнению специалистов, именно эти места больше всего подходят для фотосъемок и оставляют наибольшее впечатление.

В списке 15 позиций, шестую из которых, благодаря красоте своих исторических зданий, занимает Самарканд.

Полная версия рейтинга выглядит так:

1. Рейкьявик, Исландия;

2. Квинстаун, Новая Зеландия;

3. Остров Скай, Шотландия;

4. Озеро Байкал, Россия;

5. Аннапурна, Непал;

6. Самарканд, Узбекистан;

7. Гиза и Луксор, Египет;

8. Йеллоустоунский национальный парк, США;

9. Лангкави, Малайзия;

10. Мачу-Пикчу, Перу;

11. Киото, Япония;

12. Гуйлинь, Китай;

13. Нанди, Фиджи;

14. Улуру, Австралия;

15. Килиманджаро, Танзания.