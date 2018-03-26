Самарканд занял шестое место в рейтинге самых красивых мест планеты

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Эксперты австралийской версии портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест планеты.
По мнению специалистов, именно эти места больше всего подходят для фотосъемок и оставляют наибольшее впечатление.
В списке 15 позиций, шестую из которых, благодаря красоте своих исторических зданий, занимает Самарканд.
Полная версия рейтинга выглядит так:
1. Рейкьявик, Исландия;
2. Квинстаун, Новая Зеландия;
3. Остров Скай, Шотландия;
4. Озеро Байкал, Россия;
5. Аннапурна, Непал;
6. Самарканд, Узбекистан;
7. Гиза и Луксор, Египет;
8. Йеллоустоунский национальный парк, США;
9. Лангкави, Малайзия;
10. Мачу-Пикчу, Перу;
11. Киото, Япония;
12. Гуйлинь, Китай;
13. Нанди, Фиджи;
14. Улуру, Австралия;
15. Килиманджаро, Танзания.