Кнопка счастья: Узбекистан внедрит систему контроля обслуживания туристов

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Госкомтуризм Узбекистана прорабатывает возможность внедрения контроля качества обслуживания туристов в общественных местах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным ведомства, проект разрабатывается на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Договор гостеприимства".

"Улучшение качества сервиса, состояния инфраструктуры и предоставляемых услуг во многом может опираться на экспертное мнение. Но не лучше ли спросить туристов напрямую о том, что им нравится, а что нет? Внедряемая система мониторинга и управления качеством обслуживания на базе ClickSmile позволит решить эту задачу", — прокомментировали в комитете.

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

Благодаря нововведению, турист сможет оценить деятельность аэропортов, вокзалов, гостиниц, мест общественного питания и системы торговли. По прогнозам специалистов, с внедрением системы клиентская лояльность повысится на 15-20%. Кроме того, произойдет и экономия на управленческих затратах.

При этом Госкомтуризма рекомендует устанавливать терминалы обратной связи во всех организациях и компаниях, предоставляющих услуги населению. В частности, в госучреждениях и службах единого окна, в аэропортах, на вокзалах и автовокзалах, на таможенных и пограничных постах, в гостиницах и ресторанах, сервис-центрах, около популярных туристических памятников и в других местах.

Нажатием одной кнопки решается сразу две задачи: желание быть услышанным от посетителя и сбор статистики для анализа текущих проблем и их устранения. Система позволяет клиенту быстро и просто оставить анонимный отзыв.

Подобные терминалы на сегодняшний день в мировой практике уже широко применяются и установлены более чем в ста странах. Эти игрушечные с виду устройства с четырьмя кнопками зарегистрировали около 700 миллионов потребительских отзывов — больше, чем можно найти на Amazon, Yelp и TripAdvisor.

"Устройства предлагают людям оценить полученный ими опыт с помощью четырех эмоций: "очень доволен" — это зеленая кнопка с улыбкой, "вполне доволен" — бледно-зеленая кнопка, "скорее недоволен" — розовая кнопка с грустным смайлом и, наконец, "совсем недоволен" — красная кнопка с сердитым смайликом. Один терминал ежедневно способен регистрировать тысячи анонимных реакций", — отметили в пресс-службе Госкомтуризма.

Специалисты уже начали прорабатывать вопрос о производстве таких терминалов в Узбекистане, для чего ведутся переговоры с местными компаниями.