Таджикские таксисты "привезут" в Узбекистан новых туристов

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.
Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях.
Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.
Отметим, Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, начиная с 16 марта, граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.