Таджикские таксисты "привезут" в Узбекистан новых туристов

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

"В связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны", — говорится в сообщении.

Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях.

Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.

© Фото: Государственный комитет по туризму Узбекистана На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан

Отметим, Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, начиная с 16 марта, граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.