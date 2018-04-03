В Узбекистане доходы от туризма могут достигать 15 миллиардов долларов в год

Согласно данным за 2017 год, количество туристов, посетивших республику, превысило отметку в 2,5 миллиона человек

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Советник председателя Государственного комитета по развитию туризма Садик Бадак в интервью телеканалу Uzbekistan24 сообщил, что казна Узбекистана может получать от туризма 15 миллиардов долларов ежегодно.

"По статистике, в мире четыре миллиарда людей считаются путешественниками, большинство из них проводят в поездке от четырех до 14 дней. Мы именно их должны заинтересовать, если сможем привлечь хотя бы 15 миллионов гостей, то доход составит $15 миллиардов", — считает Бадак.

В настоящее время, по его мнению, в Узбекистане есть возможность принимать до 10 миллионов туристов в год и зарабатывать для бюджета страны $10 миллиардов.

"Важно то, что Узбекистан может принимать гостей все четыре сезона, но для этого необходимо создавать инфраструктуру. Узбекистан — жемчужина Центральной Азии. Такого потенциала у других стран региона нет", — подчеркнул эксперт.

Согласно данным за 2017 год, количество туристов, посетивших республику, превысило отметку в 2,5 миллиона человек. Это на 24% больше по сравнению с 2016 годом.