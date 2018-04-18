Узбекским туристическим компаниям облегчили условия работы

С 1 июня для них сокращают срок рассмотрения лицензии, они смогут получать разрешительные документы в местных отделениях и работать без офисов.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Туристическим компаниям в Узбекистане облегчили условия работы, сообщается в указе президента, опубликованном в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

Срок рассмотрения лицензии для тур-агентств сокращается с 15 до 10 дней. Также фирмы смогут получать разрешительные документы в местных отделениях государственного комитета по развитию туризма. Ранее лицензии выдавали только в центральном аппарате в столице.

"Сокращение количества представляемых документов за счет отмены требования о представлении заявителем копии документов, подтверждающих наличие собственного или арендованного помещения для осуществления туристской деятельности, соответствующего установленным законодательством требованиям" содержится в пункте 7 приложении 6 соответствующего документа.

Кроме того, с туристических компаний снимают обязательства по предоставлению договоров об аренде помещений или права собственности. Теперь они смогут работать и получать лицензии без физических офисов.

По словам директора института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Светланы Дихтер, сегодня Узбекистан обладает наибольшим потенциалом по развитию туризма в Центральной Азии. Однако стране требуются профессионалы отрасли.

Правительство Узбекистана уделяет большое внимание развитию этой сферы экономики. В начале апреля президент Шавкат Мирзеёв создал Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма.