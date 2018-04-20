Казахстан удержал позицию в Индексе гражданств мира

Сегодня страна занимает 117-ю позицию, пока паспорт республики не относится к высокой категории привлекательности.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. На этой неделе международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала Индекс гражданств мира — рейтинг, оценивающий привлекательность получения гражданства, паспортов и безвизового посещения разных стран. Узбекистан, как и в прошлом году, занимает 117-ю строчку. За последние 7 лет стране удалось подняться в рейтинге, с 2011 года она выросла на шесть позиций.

Из государств СНГ республика опережает только Таджикистан (126-е место) и Туркменистан (126-е место), однако отстает от Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Азербайджана, которые занимают 91-ю, 92-ю, 103-ю, 109-ю и 111-ю позиции соответственно. Наиболее успешной из стран бывшего Советского Союза оказалась Россия — как и в прошлом году, она занимает 63-ю строчку, паспорт РФ относится к высокой категории привлекательности.

Ранее Henley & Partners предоставляла результат исследования привлекательности безвизового посещения различных государств. Узбекистан оказался на 81-м месте, граждане Республики могут свободно посетить без визы 54 страны.