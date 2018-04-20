17:02 20 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Паспорт и бланк в руках избирателя

Казахстан удержал позицию в Индексе гражданств мира

© Sputnik / Валерий Мельников
Туризм
Получить короткую ссылку
76 0 0

Сегодня страна занимает 117-ю позицию, пока паспорт республики не относится к высокой категории привлекательности.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. На этой неделе международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала Индекс гражданств мира — рейтинг, оценивающий привлекательность получения гражданства, паспортов и безвизового посещения разных стран. Узбекистан, как и в прошлом году, занимает 117-ю строчку. За последние 7 лет стране удалось подняться в рейтинге, с 2011 года она выросла на шесть позиций. 

Из государств СНГ республика опережает только Таджикистан (126-е место) и Туркменистан (126-е место), однако отстает от Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Азербайджана, которые занимают 91-ю, 92-ю, 103-ю, 109-ю и 111-ю позиции соответственно. Наиболее успешной из стран бывшего Советского Союза оказалась Россия — как и в прошлом году, она занимает 63-ю строчку, паспорт РФ относится к высокой категории привлекательности.

Ранее Henley & Partners предоставляла результат исследования привлекательности безвизового посещения различных государств. Узбекистан оказался на 81-м месте, граждане Республики могут свободно посетить без визы 54 страны.

Теги:
россия, паспорт, рейтинг, Узбекистан, СНГ, Узбекистан, Россия, Миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Общежитие, архивное фото
    Казарменное положение

    В Казахстане людей, оставшихся без крыши над головой из-за неуплаты долгов за жилье, предлагают переселять в казармы.

  • Архивное фото Мухамметкалыя Абулгазиева
    Кто здесь главный?

    Парламент Кыргызстана рассматривает кандидатуру нового премьера страны. На пост претендует руководитель аппарата президента Мухаммедкалый Абулгазиев.

  • Тюрьма, архивное фото
    Сядут все!

    Семь членов одной семьи осуждены в Таджикистане на срок от 12 до 16 лет лишения свободы за попытку выехать к боевикам в Сирию.

  • Здание Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
    После пожара

    Минздрав Азербайджана объявил тендер на оснащение республиканского наркодиспансера, взамен тому, что сгорел в марте этого года и где погибли 25 человек.

  • Тренто, Италия
    Не маленький сынок

    Итальянская семья усыновила белоруса тридцати двух лет отроду – для этого паре понадобилось решение суда.

  • Встреча с абитуриентами в Россотруничестве в Абхазии
    Баллы или телефон

    Россотрудничество рассказало о вступительных экзаменах в российские вузы для абитуриентов из Абхазии и почему мобильный телефон может стать причиной потери баллов.

  • Пиво
    Пивной запрет

    Молдавские власти придумали, как решить проблему употребления алкоголя среди некоторых категорий граждан: что предложили в правительстве?

  • Французский истребитель Мираж
    "Мираж" над Эстонией

    В мае на натовскую авиабазу "Эмари" в Эстонию прилетят четыре французских истребителя Mirage 2000-5, которые примут эстафету у итальянских летчиков.

  • Регионы России. Крым
    Планы на Крым

    Президент Южной Осетии заявил о планах развивать отношения с Крымом –протокол о намерениях планируется подписать уже сегодня.

  • Общежитие, архивное фото
    Казарменное положение

    В Казахстане людей, оставшихся без крыши над головой из-за неуплаты долгов за жилье, предлагают переселять в казармы.

  • Архивное фото Мухамметкалыя Абулгазиева
    Кто здесь главный?

    Парламент Кыргызстана рассматривает кандидатуру нового премьера страны. На пост претендует руководитель аппарата президента Мухаммедкалый Абулгазиев.

  • Тюрьма, архивное фото
    Сядут все!

    Семь членов одной семьи осуждены в Таджикистане на срок от 12 до 16 лет лишения свободы за попытку выехать к боевикам в Сирию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
Сын Че Гевары открыл в Крыму экспозицию, посвященную своему отцу
Сын Эрнесто Че Гевары: на Кубе знают, что Крым — это Россия
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054