Испания становится самой популярной страной в ЕС для узбекистанцев

Испания из всех европейских стран вызывает наибольший интерес у узбекских туристов, так как близка к их национальному менталитету, к тому же курорты этой страны считаются самыми выгодными в плане цены среди европейских направлений

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В ближайшем будущем среди узбекистанцев туры по городам Испании будут только набирать популярность, считает заместитель директора туристической компании Aznur Travel Азиз Ашрафи.

В своих прогнозах эксперт основывается на ряде факторов. Во-первых, Испания из всех европейских стран вызывает наибольший интерес у узбекских туристов, так как близка к их национальному менталитету. Во-вторых, курорты этой страны считаются самыми выгодными в плане цены среди европейских направлений.

"В этой стране мы можем совместить путешествие по археологическим памятникам и архитектурным шедеврам с их богатой историей и пляжный отдых. В Испании много великолепных средиземноморских пляжей. Например, от Барселоны до ближайшего пляжного курорта буквально сорок минут езды", — поделился эксперт в интервью с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Ашрафи считает, что сейчас главная проблема в популяризации испанского направления среди узбекистанцев — это отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами.

"У нас нет прямого перелета ни до Мадрида, ни до Барселоны. Планировалось в этом году открыть, но, к сожалению, есть информация, что этот рейс пока отменили. Мы вынуждены наших туристов перевозить по старому пути — либо через Москву, либо через Стамбул. Но я думаю, это не сильно встревожит тех, кто реально хочет посмотреть Испанию", — уверен собеседник.

Несмотря на этот большой минус, есть и большие преимущества, заметил эксперт. С августа прошлого года в Ташкенте работает испанский визовый центр, благодаря которому турист может не бегать по инстанциям для получения визы, а сдать все документы в одном месте.

"Это очень удобно. Здесь вам помогут собрать все документы, проверят их и отправят в консульство в Москву, и спустя короткое время вы уже получите визу. То есть все достаточно легко и просто, и не надо проходить собеседование. Вы не тратите личное время на посещение посольств и других учреждений", — рассказал Ашрафи.

По его мнению, Испания еще интересна и своими морскими круизами. Так, например, Барселона — один из самых крупных европейских портов, откуда отходит огромное количество круизных кораблей, курсирующих по всей Европе через Средиземное море.

"За одну поездку вы можете посетить и Францию, и Италию, и различные острова. Причем на круизах (действует система — ред.) "все включено". То есть вы сидите в ресторане, слушаете музыку и вас везут из Ниццы в Монако", — подчеркнул представитель туротрасли.

При этом он добавил, что по статистике порядка 800-900 туристов из Узбекистана в месяц посещают в сезон курорты Испании. Пока это не очень много, но цифра будет расти. Для сравнения, российские туроператоры в разгар сезона ежедневно отправляют около 900 туристов в Испанию.

Эксперт уверен, что с запуском прямого авиасообщения турпоток из Узбекистана в эту страну будет расти еще динамичнее. Хотя в любом случае данное направление будет идти вперед, заключил собеседник.