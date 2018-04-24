В Узбекистане предложили бесплатно выдавать иностранцам временную прописку

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма предложил бесплатно выдавать иностранцам, приезжающим в республику, прописку на срок до одного месяца. Об этом пишет Podrobno.uz.
Сейчас ее стоимость составляет 20 долларов на весь срок действия въездной визы.
Если власти страны одобрят предложение Госкомтуризма, месячная прописка станет выдаваться бесплатно. Ожидается, что нововведение позволит привлечь в страну новых путешественников.
Еще одним важным новшеством в скором времени может стать появление онлайн-регистрации прибывающих туристов.