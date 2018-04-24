В Узбекистане предложили бесплатно выдавать иностранцам временную прописку

Сейчас стоимость прописки составляет 20 долларов на весь срок действия въездной визы

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма предложил бесплатно выдавать иностранцам, приезжающим в республику, прописку на срок до одного месяца. Об этом пишет Podrobno.uz.

Сейчас ее стоимость составляет 20 долларов на весь срок действия въездной визы.

Гражданам стран СНГ прописка обходится в пять долларов на срок от трех суток до полугода или же 10 долларов, если турист намерен остаться в стране на семь и более месяцев.

Если власти страны одобрят предложение Госкомтуризма, месячная прописка станет выдаваться бесплатно. Ожидается, что нововведение позволит привлечь в страну новых путешественников.

Еще одним важным новшеством в скором времени может стать появление онлайн-регистрации прибывающих туристов.