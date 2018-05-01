В Узбекистане назвали реальные цифры по въездному туризму

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. По словам председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова, в последние годы в Узбекистан, согласно данным статистики, приезжало порядка 2 — 2,5 миллиона туристов.
"Это не новшество, так считают по всему миру. Но если мы посмотрим более реально на ситуацию, то около 70-80% потока — это гости из соседних стран. Естественно, они не останавливаются в гостиницах, зачастую такие поездки однодневные или двухдневные к родственникам.
Реальных туристов, которые едут в гостиницы и тратят деньги, их значительно меньше. В прошлом году их было порядка 200 тысяч", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Абдухакимов добавил, что Госкомтуризма пересмотрел статистику и теперь ставит перед собой реальные задачи. Так, например, по словам главы ведомства, в этом году планируется привлечь в республику около 350 тысяч туристов из дальнего зарубежья и России, а к 2020 году довести их число до полумиллиона.
"Возможно, наши подсчеты уже не совсем соответствуют методологии Всемирной туристской организации, но нам это необходимо, чтобы посчитать реальные доходы от туристов и делать точные прогнозы по инвестициям и развитию инфраструктуры. Тем не менее, мы видим положительную динамику, из-за отмены виз общее количество туристов выросло в два раза, а из дальнего зарубежья — на 80%", — сказал чиновник.
При этом сложившаяся за долгие годы системы породила ряд серьезных проблем. Так, например, заметил глава Госкомтуризма, сейчас в стране идут большие нагрузки на транспорт, например, невозможно найти билеты на скоростной поезд "Афросиаб" или на самолет в исторические города.
"Мы работаем с соответствующими правоохранительными органами, чтобы иностранному туристу было очень комфортно в стране. Он не должен бегать по различным органам. Сегодня получается, что человек приезжает в гости и вынужден идти в службу ОВИР, чтобы зарегистрироваться. Поэтому мы ведем работу, чтобы упростить эту систему", — отметил он.
По словам Абдухакимова, скорее всего эта работа будет разделена на два этапа. В ходе первого предполагается внедрить систему электронной регистрации через программу "Е-мехмон". Это означает, заметил чиновник, что ответственность за регистрацию гостей возьмут на себя гостиницы или же граждане, которые принимают у себя иностранцев дома.