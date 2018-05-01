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В Узбекистане назвали реальные цифры по въездному туризму

© Ruptly .
Туризм
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Государственный комитет по развитию туризма пересмотрел методику подсчета иностранных путешественников, приезжающих в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. По словам председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова, в последние годы в Узбекистан, согласно данным статистики, приезжало порядка 2 — 2,5 миллиона туристов.

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© Sputnik / Георгий Зельма
В Узбекистане доходы от туризма могут достигать 15 миллиардов долларов в год
При этом, добавил чиновник, согласно методологии Всемирной туристской организации любой гражданин, прибывший на территорию республики, считался туристом.

"Это не новшество, так считают по всему миру. Но если мы посмотрим более реально на ситуацию, то около 70-80% потока — это гости из соседних стран. Естественно, они не останавливаются в гостиницах, зачастую такие поездки однодневные или двухдневные к родственникам.

Реальных туристов, которые едут в гостиницы и тратят деньги, их значительно меньше. В прошлом году их было порядка 200 тысяч", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Абдухакимов добавил, что Госкомтуризма пересмотрел статистику и теперь ставит перед собой реальные задачи. Так, например, по словам главы ведомства, в этом году планируется привлечь в республику около 350 тысяч туристов из дальнего зарубежья и России, а к 2020 году довести их число до полумиллиона.

"Возможно, наши подсчеты уже не совсем соответствуют методологии Всемирной туристской организации, но нам это необходимо, чтобы посчитать реальные доходы от туристов и делать точные прогнозы по инвестициям и развитию инфраструктуры. Тем не менее, мы видим положительную динамику, из-за отмены виз общее количество туристов выросло в два раза, а из дальнего зарубежья — на 80%", — сказал чиновник.

При этом сложившаяся за долгие годы системы породила ряд серьезных проблем. Так, например, заметил глава Госкомтуризма, сейчас в стране идут большие нагрузки на транспорт, например, невозможно найти билеты на скоростной поезд "Афросиаб" или на самолет в исторические города.

Туристы в Бухаре
© Flickr / PRORobert Wilson
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Еще одна важная проблема, которую предстоит решить ведомству — упрощение системы регистрации туристов.

"Мы работаем с соответствующими правоохранительными органами, чтобы иностранному туристу было очень комфортно в стране. Он не должен бегать по различным органам. Сегодня получается, что человек приезжает в гости и вынужден идти в службу ОВИР, чтобы зарегистрироваться. Поэтому мы ведем работу, чтобы упростить эту систему", — отметил он.

По словам Абдухакимова, скорее всего эта работа будет разделена на два этапа. В ходе первого предполагается внедрить систему электронной регистрации через программу "Е-мехмон". Это означает, заметил чиновник, что ответственность за регистрацию гостей возьмут на себя гостиницы или же граждане, которые принимают у себя иностранцев дома.

Теги:
Госкомтуризм, Узбекистан, Туризм



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