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Гостиница Узбекистан в Ташкенте.

Узбекистан намерен предоставлять в частную собственность земли под отелями

© Sputnik / Валерий Мельников
Туризм
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Земля под этими гостиницами будет частной и может приватизироваться, пообещал глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан рассматривает возможность предоставления в частную собственность земли, на которой будут построены гостиницы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на главу Госкомтуризма Азиза Абдухакимова.

По словам чиновника, одна из главных проблем туристической сферы страны — это неразвитость инфраструктуры и, прежде всего, отсутствие достаточного количества средств размещения.

"Первое, что просят потенциальные иностранные инвесторы, — чтобы земельные участки, где они намерены строить гостиницы, были оформлены им в частную собственность. Мы сейчас вносим в правительство целый пакет документов, который предполагает в том числе такую льготу. Земля под этими гостиницами будет частной и может приватизироваться", — рассказал Абдухакимов в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства.

Он также отметил, что сегодня есть большое число запросов со стороны инвесторов, которые готовы вкладываться в гостиничный бизнес при решении государством ряда проблем и предоставлении определенных стимулов для развития.

Багаж в аэропорту, архивное фото
© Ruptly .
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"Мы разработали ряд стимулирующих мер. Среди них — льгота, разрешающая инвесторам, возводящим гостиницы, в ближайшие три года ввозить в страну безо всяких ограничений импортное оборудование, мебель и стройматериалы. Также рассматривается вопрос по предоставлению льготы предпринимателям, привлекающим франшизы. Планируется, что часть затрат бизнеса на привлечение франшизы может быть каким-то образом компенсирована государством", — сказал глава Госкомтуризма.

Еще одна мера, которая, по его мнению, поможет решить проблему — это появление схемы, при которой государство будет компенсировать часть затрат после ввода новых гостиниц.

"Этот механизм был использован в 70-80 годах прошлого века в Турции для резкого увеличения числа гостиниц. Правительство компенсировало часть затрат после их ввода. Мы тоже думаем над такой схемой стимулирования строительства новых объектов в Узбекистане", — подчеркнул Азиз Абдухакимов.

Также в проработке находится проект закона "О туризме" в новой редакции. В него будут включены все нормы и положения, которые дадут свободу предпринимательской деятельности в этой сфере, позволят сделать туризм одной из главных отраслей в экономике.

Теги:
Узбекистан



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