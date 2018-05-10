Стал звездой: барханный кот попал в объектив фотоловушки в Кызылкуме

Камера зафиксировала повседневную жизнь пушистого хищника — он прятался в норе от ветра, умывался и гулял по окрестностям.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Барханный кот попал в объектив фотоловушки зоологов в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана.

"Во время проведения полевых исследований утром 19 апреля южнее гор Кульджуктау пустыня преподнесла незабываемый подарок команде исследователей — барханного кота", — сообщается на сайте программы "Инициативы по пустыням Центральной Азии" (CADI). В частности, камера зафиксировала будни пушистого хищника — он прятался в норе от сильного ветра, чистил себя и бродил по окрестностям.

По данным программы, за последние десять лет ученые лишь несколько раз смогли повстречаться с барханными котами на территории Узбекистана. Животные ведут скрытный образ жизни, увидеть и подсчитать их очень сложно. "Именно поэтому снятое видео уникально", — отмечается в сообщении.

Барханный кот — это обитатель пустынь, один из самых мелких кошачьих на планете. Он обитает в Северной Африке, на Аравийском полуострове и в Центральной Азии. Животное ведет ночной образ жизни, питается мелкими грызунами, ящерицами.

Программа CADI финансируется и поддерживается Фондом немецкого ученого Михаэля Зуккова и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Деятельность программы направлена на поддержку исследований экосистем стран Центральной Азии.